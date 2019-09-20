Общество

Псковский «Горводоканал» завел страничку в соцсети Instagram

У МП Пскова «Горводоканал» появилась страничка в соцсети Instagram. Такой аккаунт появился у предприятия относительно недавно, 18 сентября. Сейчас у странички - 9 публикаций и 28 подписчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самой организации, теперь, с помощью instagram-аккаунта, жители Пскова смогут активно следить за деятельностью предприятия.

Источник: instagram-аккаунт «Горводоканала»

«Псковичи будут своевременно - от первоисточника - узнавать, какие действия предпринимает предприятие, чтобы улучшить качество воды в городе», - отметили в организации.

Адрес странички - instagram.com/vdkpskov (@vdkpskov). Сейчас там - информация о ремонте оборудования предприятия, о связанном с работами перекрытии дорожного движения на перекрестке улиц Труда и Звездная, о перекладке трубопровода на Рижском проспекте и многое другое.