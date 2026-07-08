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Саундтрек Дня города предлагают выбрать жителям Пскова

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Городской культурный центр предлагает псковичам принять участие в создании музыкального плейлиста Дня города.
В преддверии праздника организаторы запускают сбор музыкальных предложений. Каждый желающий может поделиться любимой композицией, которая, по его мнению, должна прозвучать во время празднования Дня города Пскова 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГКЦ.

Свои музыкальные предложения необходимо отправить в личные сообщения сообщества Городского культурного центра во «ВКонтакте» по ссылке.

По итогам сбора организаторы сформируют музыкальный ТОП, который станет частью праздничной программы. Возможно, именно ваша любимая песня войдет в финальный плейлист и прозвучит на Дне города.

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