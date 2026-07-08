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Андрей Беляев: Семья была и остается основой сильного общества и сильной России

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Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности. В своём канале Max он отметил, что семья - это основа сильного общества и сильной России. 

«Особые слова благодарности хочу сказать супружеским парам, которые долгие годы идут по жизни рука об руку, сохраняя взаимопонимание, уважение и любовь. Ваш жизненный путь — достойный пример для молодых семей, для наших детей и внуков. Семья была и остается основой сильного общества и сильной России. Чем крепче наши семьи, тем крепче наш город, тем увереннее его будущее. Пусть в каждом доме царят любовь, взаимное уважение, согласие и благополучие. Пусть звучит детский смех, а рядом всегда будут дорогие и близкие люди. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и семейного тепла!» - написал Андрей Беляев. 

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