Омбудсмены СЗФО посетили Паломнический центр для ветеранов СВО

Региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России посетили и познакомились с деятельностью Паломнического центра для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

Центр посетили уполномоченные по правам человека Северо-Запада России Сергей Шабанов от Ленинградской области, Дмитрий Шахов от Псковской области, Анатолий Бойцев от Новгородской области, Владимир Матвеев от Вологодской области, Михаил Шилов от Мурманской области, Владимир Никитин от Калининградской области, Светлана Агапитова от Санкт-Петербурга, Дмитрий Егоров от Республики Карелия, Вера Железцова от Республики Коми и Екатерина Жданова от Ненецкого автономного округа.

Такой Центр впервые создан в России и начал работу с конца сентября 2025 года на территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках реализации программы благотворительного фонда «Христианское милосердие». Идея и концепция создания такого Центра принадлежит митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову), а настоящее время работа Центра активно поддерживается митрополитом Псковским и Порховским Матфеем. Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации участников СВО и членов их семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха и рассчитан на 38 человек при единовременном размещении.

Директор паломнического центра Юлия Зайцева рассказала региональным омбудсменам познакомила с функциональным назначением установленного специализированного оборудования в медицинских и других кабинетах. Использование техники релаксации позволяет корректировать психоэмоциональное состояние людей, снижать посттравматические стрессовые расстройства. В Центре есть спортзал и площадка на открытом воздухе, которые адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах и организована творческая мастерская.

Уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Светлана Агапитова отметила уникальность такого Центра и прекрасное современное оборудование, а также методику работы с участниками СВО и членами их семей. Для участников СВО созданы комфортные условия проживания, организовано полноценное питание.