Развитие инфраструктуры Псковской области обсудили с Министром транспорта РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил развитие инфраструктуры региона с Министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Об этом глава области сообщил в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ канал Мах

Одной из тем стала модернизация псковского аэропорта.

«С 2018 года пассажиропоток вырос с 6 тысяч до почти 142 тысяч человек. В настоящее время завершается строительство нового терминала прилёта. Готова проектная документация на расширение перрона, реконструкцию рулёжных дорожек и установку современного светосигнального оборудования. Обсудили возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта на более ранний срок», - рассказал Михаил Ведерников.

Также губернатор доложил о реализации ключевых мероприятий в дорожной сфере. В этом году предусмотрено рекордное финансирование – 21,6 миллиардов рублей, из которых почти 14 миллиардов рублей – в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Средства позволят привести в нормативное состояние свыше 300 км дорог и 8 мостов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в областной столице наиболее остро стоит вопрос строительства участка улицы Кузбасской Дивизии от улицы Юбилейной до Народной.

«Это важно для безопасного подъезда к больницам и школам, а также для запуска новых автобусных маршрутов. В Великих Луках капремонта требует проспект Ленина от улицы Дьяконова до моста через Ловать», - отметил он.