Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
Дом от А до Я
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.09.2019 21:483 «Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре» 25.09.2019 15:490 У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса 25.09.2019 15:420 Tele2 выходит на биржу 25.09.2019 15:350 Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25.09.2019 15:270 Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва 25.09.2019 15:230 В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок
 
 
 
Самое популярное 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019 10:190 Обнаружен труп пенсионера, ушедшего за клюквой в Пустошкинском районе 22.09.2019 22:411 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

25.09.2019 15:14|ПсковКомментариев: 0

Минюст предлагает прописать порядок взлома квартир и домов судебными приставами, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их не пускают. Соответствующие поправки к закону об исполнительном производстве опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Газета.ру.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», - говорится в документе.

Согласно законопроекту, приставы не смогут взламывать дверь в помещение при первом же визите. Сначала представители власти должны попросить жильца пустить их в квартиру.

В случае принятия реформы, если человек отказывается это сделать в течение установленного срока, то пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и установит новый срок для предоставления доступа в помещение. При этом он должен предупредить жильца, что по истечении этого времени в дом войдут - причем без дополнительного извещения. По закону срок для добровольного исполнения требования может составить пять дней со дня получения должником постановления.

Чтобы принудительно войти в помещение, приставы должны будут иметь при себе соответствующее постановление суда, выданное по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля.

Если приставы решили войти в помещение без согласия жильца, то они могут привлечь «соответствующую специализированную организацию», чтобы открыть дверь. Таким образом правоохранители не обязаны грубо выламывать дверь в квартиру или дом. В любом случае при этой процедуре должны будут присутствовать понятые. Кроме того, законопроект обязывает приставов обеспечить сохранность имущества жильца - в том числе чтобы в его дом впоследствии не проникли посторонние.

Как поясняется в документе, приставам иногда необходимо войти в жилое помещение даже против воли владельца, чтобы обезопасить его самого и соседей. Это касается ситуаций, когда необходимо вовремя выявить неисправность газового оборудования или починить его, а также чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома, если кто-то из жильцов устроил самовольную перепланировку, в процессе которой мог сломать несущие стены.

На данном этапе законопроект проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

О разработке поправок в законопроект Минюст сообщал еще в начале сентября. Конституция РФ гарантирует неприкосновенность жилища кроме тех случаев, когда суд обязывает жильца открыть двери представителям правоохранительных органов. На практике такие ситуации происходят чаще всего, когда соседи высказывают опасения по поводу ремонта в одной из квартир или сообщают об антисанитарии в жилом помещении.

Сейчас речь идет о том, чтобы четко прописать для приставов порядок действий, если суд разрешает им войти в помещение даже против воли владельца или жильца.

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, по действующему законодательству, приставы уже имеют право принудительно зайти в квартиру по решению суда, однако на практики решаются на это лишь в крайних случаях.

«Обычно суд дает добро на проникновение в квартиру по затяжным делам, которые тянутся несколько лет, по которым уже составлены акты и предписания. Все понимают, что это крайняя мера, поэтому никто не будет вламываться в помещение, просто чтобы проверить, все ли там в порядке. Даже если есть какая-то небольшая, пусть и незаконная перепланировка, человек отделается штрафом. Ну не будет никто к нему ломиться из-за расширенного на 10 сантиметров санузла», - цитирует слова эксперта сайт kp.ru.

Случай законного принудительного проникновения в жилище произошел в сентября в Башкирии. По данным местных СМИ, житель Калининского района настолько захламил свою квартиру мусором, что управляющей компании пришлось обратиться с иском в суд. Мужчина отказался открывать дверь, в итоге принудительную уборку в его квартире провели под контролем судебных приставов, сообщали в пресс-службе управления ФССП по республике.

Там также рассказали, что саму уборку проводили должники, которых суд приговорил к обязательным работам в качестве административного наказания. Денежные средства за оказание услуг коммунальщиков, как и административные штрафы, в дальнейшем будут удержаны из доходов виновника.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 50 человек
25.09.2019, 15:490 У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса 25.09.2019, 15:420 Tele2 выходит на биржу 25.09.2019, 15:350 Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25.09.2019, 15:270 Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва
25.09.2019, 15:230 В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок 25.09.2019, 15:210 Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2019, 15:140 Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки 25.09.2019, 15:120 В Псковском городском суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Кузнецова
25.09.2019, 14:541 Замглавы администрации Пскова о ремонте технического лицея: Таких денег у нас просто нет 25.09.2019, 14:450 Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год 25.09.2019, 14:380 Группы RaZmotchiki Katushek & СККУП выступят в псковском клубе «ТИР» 27 сентября 25.09.2019, 14:320 «Двое на одного» с Александром Коноваловым. ВИДЕО
25.09.2019, 14:290 Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет в ПОУНБ 4 октября 25.09.2019, 14:181 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи» 25.09.2019, 14:080 Очередное заседание комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков пройдет 14 октября 25.09.2019, 14:000 С этим придется мириться - на территории многих псковских школ не смогут сделать парковочные места
25.09.2019, 13:450 Победители турнира по футболу памяти Михаила Хренова в Великих Луках определятся 27 сентября 25.09.2019, 13:340 Эксперты ответили на вопрос, может ли оказывающая бесплатную юридическую помощь организация претендовать на поддержку со стороны администрации 25.09.2019, 13:342 У псковского центра образования «Подросток» появился новый руководитель 25.09.2019, 13:260 Магнитная буря обрушится на Землю 28 и 29 сентября
25.09.2019, 13:160 Минтруда назвал Псковскую область в числе лидеров по обучению людей предпенсионного возраста 25.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Александром Коноваловым 25.09.2019, 12:520 Трудовая инспекция Псковской области: 10 причин обратиться к нам с жалобой 25.09.2019, 12:430 Детский фонд объявил о старте акции «Вторая жизнь вещам»
25.09.2019, 12:330 В Псковской области в октябре ожидают потепление 25.09.2019, 12:216 Депутаты требуют максимально сохранить деревья при реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове 25.09.2019, 12:110 Для родственников осужденных ИК-6 состоялся день открытых дверей 25.09.2019, 11:580 МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
25.09.2019, 11:560 Псковский почтовик принял участие в московском марафоне в составе сборной предприятия 25.09.2019, 11:510 С начала 2019 года на горячую линию Отделения ПФР обратились 4800 жителей Псковской области 25.09.2019, 11:472 Глава Линовской волости Пыталовского района незаконно трудоустроила мужа 25.09.2019, 11:380 В России могут ввести отрицательные ставки по валютным вкладам
25.09.2019, 11:320 Александр Коновалов станет гостем программы «Двое на одного» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25.09.2019, 11:290 Прокуратура Псковской области признала законным возбуждение уголовного дела за получение взятки сотрудником УФСИН 25.09.2019, 11:220 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России 25.09.2019, 11:210 Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации
25.09.2019, 11:161 В октябре вступают в силу ограничения на рыбную ловлю в Чудско-Псковском озере 25.09.2019, 11:040 Володин предлагает поменять порядок выделения средств регионам 25.09.2019, 11:020 Более 200 военнослужащих десантировали под Псковом 25.09.2019, 10:560 Почта России приступает к модернизации 3 тысяч отделений почтовой связи по всей стране
25.09.2019, 10:480 Дураков нет - директор УК «Псковжилсервис» о начале отопительного сезона, нарушениях и аварийных ситуациях 25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости
25.09.2019, 10:030 Сюрприз ожидает псковичей на Дне открытых дверей в Банке России 25.09.2019, 09:570 Псковичей приглашают на юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова 25.09.2019, 09:460 Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в Пскове 25.09.2019, 09:410 Урок йоги для начинающих бесплатно проведут в «Супер фитнес»
25.09.2019, 09:390 10 проектов псковских НКО, направленных на укрепление межнационального единства, получили материальную поддержку из областного бюджета 25.09.2019, 09:300 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях? 25.09.2019, 09:250 Среднюю зарплату инженера по ремонту оборудования в Пскове выяснили эксперты 25.09.2019, 09:180 Три автомобиля горели за сутки в Псковской области
25.09.2019, 09:120 Ручную гранату нашли в центре Пушкинских Гор 25.09.2019, 09:080 Пенсионер получил ожоги при пожаре в великолукской деревне Жестки 25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:550 Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных
25.09.2019, 08:460 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выше эпидпорога на 2% 25.09.2019, 08:320 Археологи начали исследование городского вала в Опочке 25.09.2019, 08:240 Центробанк покажет по ТВ рекламу о мошенничестве 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
25.09.2019, 08:110 Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября 25.09.2019, 08:031 В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT 24.09.2019, 22:581 Минкульт предложил сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая 24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов
24.09.2019, 22:3212 Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах 24.09.2019, 22:110 В Псковской области пройдет открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой 24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019, 21:450 Петербуржцы опубликовали видео с необычным музыкантом из Пскова
24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ 24.09.2019, 21:100 В каких формах оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО в области? - ответ специалистов 24.09.2019, 20:390 Поднадзорный пскович самовольно уехал жить в Петербург 24.09.2019, 20:176 Олег Брячак о лжи псковских коммунистов, «дуэли» с Петром Алексеенко и эффективности избранных глав районов
24.09.2019, 20:020 Милонова возмутил новый слоган IKEA 24.09.2019, 19:450 В ИК-2 УФСИН России по Псковской области идет уборка урожая 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019, 19:250 Полиция продолжает поиски псковича, пропавшего в сентябре прошлого года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.