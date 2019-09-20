Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предлагает прописать порядок взлома квартир и домов судебными приставами, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их не пускают. Соответствующие поправки к закону об исполнительном производстве опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Газета.ру.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», - говорится в документе.

Согласно законопроекту, приставы не смогут взламывать дверь в помещение при первом же визите. Сначала представители власти должны попросить жильца пустить их в квартиру.

В случае принятия реформы, если человек отказывается это сделать в течение установленного срока, то пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и установит новый срок для предоставления доступа в помещение. При этом он должен предупредить жильца, что по истечении этого времени в дом войдут - причем без дополнительного извещения. По закону срок для добровольного исполнения требования может составить пять дней со дня получения должником постановления.

Чтобы принудительно войти в помещение, приставы должны будут иметь при себе соответствующее постановление суда, выданное по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля.

Если приставы решили войти в помещение без согласия жильца, то они могут привлечь «соответствующую специализированную организацию», чтобы открыть дверь. Таким образом правоохранители не обязаны грубо выламывать дверь в квартиру или дом. В любом случае при этой процедуре должны будут присутствовать понятые. Кроме того, законопроект обязывает приставов обеспечить сохранность имущества жильца - в том числе чтобы в его дом впоследствии не проникли посторонние.

Как поясняется в документе, приставам иногда необходимо войти в жилое помещение даже против воли владельца, чтобы обезопасить его самого и соседей. Это касается ситуаций, когда необходимо вовремя выявить неисправность газового оборудования или починить его, а также чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома, если кто-то из жильцов устроил самовольную перепланировку, в процессе которой мог сломать несущие стены.

На данном этапе законопроект проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

О разработке поправок в законопроект Минюст сообщал еще в начале сентября. Конституция РФ гарантирует неприкосновенность жилища кроме тех случаев, когда суд обязывает жильца открыть двери представителям правоохранительных органов. На практике такие ситуации происходят чаще всего, когда соседи высказывают опасения по поводу ремонта в одной из квартир или сообщают об антисанитарии в жилом помещении.

Сейчас речь идет о том, чтобы четко прописать для приставов порядок действий, если суд разрешает им войти в помещение даже против воли владельца или жильца.

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, по действующему законодательству, приставы уже имеют право принудительно зайти в квартиру по решению суда, однако на практики решаются на это лишь в крайних случаях.

«Обычно суд дает добро на проникновение в квартиру по затяжным делам, которые тянутся несколько лет, по которым уже составлены акты и предписания. Все понимают, что это крайняя мера, поэтому никто не будет вламываться в помещение, просто чтобы проверить, все ли там в порядке. Даже если есть какая-то небольшая, пусть и незаконная перепланировка, человек отделается штрафом. Ну не будет никто к нему ломиться из-за расширенного на 10 сантиметров санузла», - цитирует слова эксперта сайт kp.ru.

Случай законного принудительного проникновения в жилище произошел в сентября в Башкирии. По данным местных СМИ, житель Калининского района настолько захламил свою квартиру мусором, что управляющей компании пришлось обратиться с иском в суд. Мужчина отказался открывать дверь, в итоге принудительную уборку в его квартире провели под контролем судебных приставов, сообщали в пресс-службе управления ФССП по республике.

Там также рассказали, что саму уборку проводили должники, которых суд приговорил к обязательным работам в качестве административного наказания. Денежные средства за оказание услуг коммунальщиков, как и административные штрафы, в дальнейшем будут удержаны из доходов виновника.