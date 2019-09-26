Общество

Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков

На рассмотрении у Октябрьской железной дороги находится вопрос о запуске ночной «Ласточки» из Санкт-Петербурга до Пскова. Запуск планируется с 1 ноября, об этом стало известно 26 сентября на рабочей встрече депутатов Псковского областного Собрания и руководства Октябрьской железной дороги.

Напомним, скоростные поезда «Ласточка» на этом маршруте были запущены 4 августа 2018 года в целях улучшения транспортных связей двух регионов, а также для развития их туристического потенциала.

На первом этапе поезда курсировали ежедневно, совершая по два рейса - один из Санкт-Петербурга в Псков, и один во встречном направлении. Сегодня «Ласточки» делают уже по 6 рейсов, отправляясь в утренние, дневные и вечерние часы из Санкт-Петербург и Пскова. Остановки предусмотрены на ст. Струги Красные, Плюсса, Луга и Гатчина.

Между Санкт-Петербургом и Псковом ежедневно курсируют электропоезда «Ласточка» серии ЭС2ГП (комплектация «Премиум»), разработанные для комфортабельных перевозок пассажиров на межрегиональных маршрутах. В каждом поезде - 341 место для пассажиров, 5 туалетных комнат (одна - в первом вагоне, две - в третьем и две - в пятом). Весь состав оборудован видеомониторами и климатическими установками.

Пассажирам предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый класс. Пассажирам бизнес-класса предоставляется комплекс услуг, в том числе гарантированное питание.

Ранее договоренность о продлении маршрута «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков до Печор достигнута губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ОАО «РЖД» в феврале этого года. Постоянное движение поездов по этому направлению открылось в августе.

Кроме того, усилиями главы региона скоростное железнодорожное сообщение связало Псков с Великим Новгородом и Петрозаводском.