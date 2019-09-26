Общество

«Дорблю» с горчицей: Заплесневелую сосиску в тесте продавали в псковском гипермаркете

В одном из продуктовых гипермаркетов в Пскове местный житель купил заплесневелую сосиску в тесте и решил поделиться этим с пользователями Сети. Пост с фотографией самой сосиски пскович выложил 30 сентября в группу «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«"Семейный Магнит" "радует" покупателей новинками. Сосиска в тесте "дорблю" с горчицей. Будьте внимательны, затариваясь в этом магазине, - говорится в сообщении.

На что некоторые комментаторы, отписавшиеся под сообщением, посоветовали покупать такую продукцию в торговых точках, чей профиль - приготовление выпечки. Кто-то же уверен, что «в выпечку кладут только просрочку». Среди вступивших в обсуждение нашлись и те, кто изображенную на фотографии выпечку сравнил с «эпизодом из фильма ужасов».