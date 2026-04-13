Пробный ЕГЭ напишут родители выпускников в Псковской области

В Псковской области родители выпускников 11-х классов могут принять участие в процедуре прохождения пробного Единого государственного экзамена, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

Всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Пскове состоится 17 апреля в 11.00 на площадке средней общеобразовательной школы №24 имени Льва Малякова, расположенной по адресу: Псков, улица Печорская, дом 3.

Написать пробный ЕГЭ смогут родители одиннадцатиклассников во всех муниципалитетах. В Великих Луках акция пройдет 22 апреля в гимназии имени Софьи Ковалевской, которая находится на улице Пионерской, дом 4.

В 2026 году родители смогут проверить свои знания по русскому языку — одному из двух обязательных предметов, которые выпускники сдают для получения аттестата. Для акции разработали сокращенные варианты экзаменационных работ.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Длительность мероприятия — до 1 часа 30 минут.

Акция проводится с целью привлечения внимания родителей выпускников к процедуре проведения ЕГЭ, к необходимости соблюдения правил поведения на экзамене, снятия психологической напряженности при подготовке к итоговой аттестации участников экзаменов и их родителей.