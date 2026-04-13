Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания от «Единой России»

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, его заместитель Александр Братчиков и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов примут посетителей в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

14 апреля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Александр Братчиков, округ №3 (часть города Пскова - южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).

15 апреля, в среду, с 10:00 до 12:00 посетителей региональной общественной приемной партии «Единая Россия» выслушает Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

16 апреля, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием организует Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский муниципальные округа).

Приемы могут проходить как в очном формате (по адресу: улица Гоголя, дом 9), так и в режиме онлайн (по телефону: 8 (8112) 66-25-12). Необходима предварительная запись.