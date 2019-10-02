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Прощание с Виктором Дулей состоится 5 октября в Пскове

Прощание с одним из руководителей Псковского обкома КПРФ, экс-депутатом Псковского областного Собрания Виктором Дулей состоится 5 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 6.

Псковский обком КПРФ выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. «Светлая память о нашем товарище Дуле Викторе Федоровиче - смелом коммунисте, неутомимом борце за права трудового народа, целеустремленном, умном и добром человеке навсегда останется в наших сердцах», - пишут однопартийцы.

Напомним, 3 октября после тяжелой продолжительной болезни скончался Виктор Дуля, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ.

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Виктор Дуля родился 8 ноября 1947 года в поселке Акбулак Оренбургской области. С 1970 года, после окончания Казанского Высшего танкового командного военного училища, служил в Вооруженных Силах СССР: в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военных округах.

После демобилизации в 1993 году трудился на различных должностях в городе Пскове: начальником полигона Пскова; инженером в редакции газеты «Псковская правда»; помощником на штатной основе депутата Государственной Думы ФС РФ; советником губернатора М.В. Кузнецова по взаимодействию со СМИ; художником-оформителем МУ «Кинотеатр «Смена», депутатом на штатной основе Псковского областного Собрания депутатов.

Виктор Дуля пользовался большим уважением и авторитетом у псковичей. Избирался депутатом Псковской городской Думы четвёртого и пятого созывов и депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого и шестого созывов.

До последних дней оставался секретарем по идеологической работе Псковского областного Комитета КПРФ, главным редактором газет «Псковский Рубеж» и «Псковская Искра», членом Комитета областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих.

Являясь членом КПРФ с 1967 года, Виктор Дуля постоянно был активным бойцом партии. Его острые карикатуры, статьи, стихи и публичные выступления всегда были направлены против несправедливости и предательства интересов трудового народа.

Виктор Дуля был награжден более десятью государственными наградами и высшей наградой партии орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть.