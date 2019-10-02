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Скончался один из руководителей Псковского обкома КПРФ Виктор Дуля

Скончался один из руководителей Псковского обкома КПРФ, экс-депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме партии, Виктор Дуля умер сегодня утром после продолжительной болезни.

Псковское областное Собрание депутатов выражает глубокие искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной Виктора Дули. «Ушел из жизни наш коллега и товарищ, ответственный и неравнодушный человек», - пишут коллеги.

Виктор Дуля родился 8 ноября 1947 года в поселке Акбулак Оренбургской области. Решив связать свою жизнь с военной службой, окончил Высшее танковое командное училище, в те же годы вступил в ряды компартии. 23 года служил на различных должностях в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военном округе. В 1993 году стал начальником псковского полигона, затем инженером в редакции газеты «Псковская правда», помощником депутата Госдумы, советником губернатора по взаимодействию со СМИ, был даже художником-оформителем – в кинотеатре «Смена».

В 2010 году Виктор Дуля получил мандат депутата Псковской городской Думы – сначала четвёртого, затем пятого созыва. В областное Собрание пришел в 2014 году, сменив в команде коллегу-коммуниста. В выборной кампании 2016 года Виктор Дуля участвовал в составе общеобластной части списка регионального отделения КПРФ, избравшись, работал в парламенте на постоянной профессиональной основе, в декабре 2018 года по состоянию здоровья досрочно сложил депутатские полномочия.

Виктор Дуля прожил яркую, полную и насыщенную жизнь. Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил.