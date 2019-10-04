Общество

На благоустройство парка в Кунье уйдет около миллиона рублей

В Кунье благоустроят парк на улице Советской. Информация об этом появилась 3 октября на сайте госзакупок. По данным лота, заказчик - администрация Куньинского района. Начальная цена контракта - около миллиона рублей из бюджета муниципалитета.

В перечень работ по благоустройству входят: на площади 50 кв. м устройство дренажа, на площади 125 кв. м устройство площадки из тротуарной плитки, а также на площади 98 кв. м устройство площадки из асфальтобетона.

Планируется, что благоустраивать объект закончат 22 ноября. Дата начала аукциона - 3 октября, а окончания - 11 октября. Сам же аукцион проведут 15 октября.