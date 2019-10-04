Общество

У псковского храма, включенного в список ЮНЕСКО, началось частное строительство - градозащитники

Псковские общественники-градозащитники обеспокоены началом частного строительства в непосредственной близости к храму, внесенному в список охраняемых объектов ЮНЕСКО.

В группе «Защитим «Электрон» во ВКонтакте появилось сообщение о том, что стройка стартовала у подножия церкви Богоявления с Запсковья, памятника культурного наследия.

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Судя по публичной кадастровой карте, участок площадью 1290 кв.метров предназначен для индивидуальной жилой застройки. Кадастровая стоимость участка 495102,00 рублей.

«Следующими объектами ИЖС в районе станут: «восстановление индивидуального жилого дома после пожара» (ул. Герцена, д. 5-б) и «завершение строительства жилого дома» (ул. Герцена, д. 5-а)», - прогнозируют градозащитники.

Напомним, 7 июля стало известно о том, что Комитет ЮНЕСКО включил 17 памятников древнего Пскова в Список объектов всемирного наследия. В их числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Снетогорского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Василия на Горке, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей и церковь Николы с Усохи.

Включение в список ЮНЕСКО поможет привлечь дополнительное внимание к Псковской области и памятникам культурного наследия. А это, в свою очередь, позволит активно принимать участие в их восстановлении и реставрации. Комплекс был поддержан министерством культуры РФ и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII-начала XVII веков.