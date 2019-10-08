Общество

Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке

Житель Пскова обнаружил гнома, который пропал из скульптурной композиции на площади Ленина. Со слов очевидцев, гном находится на частном участке на улице Яна Райниса в Пскове, сообщается в группе «Защитим стадион Электрон».

Фото из группы «Защитим стадион Электрон».

Пскович, обнаруживший гнома, направил заявление главе администрации города Пскова Александру Братчикову.

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В письме говорится о том, что фактически на данный момент в композиции на площади Ленина отсутствуют три гнома, и просят уточнить, находится ли архитектурная композиция на балансе города.

Также в письме просят принять необходимые меры для возвращения скульптуры гнома с фонариком и двух других гномов, привлечь к ответственности виновных лиц.