Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке

Житель Пскова обнаружил гнома, который пропал из скульптурной композиции на площади Ленина. Со слов очевидцев, гном находится на частном участке на улице Яна Райниса в Пскове, сообщается в группе «Защитим стадион Электрон».
Пскович, обнаруживший гнома, направил заявление главе администрации города Пскова Александру Братчикову.
В письме говорится о том, что фактически на данный момент в композиции на площади Ленина отсутствуют три гнома, и просят уточнить, находится ли архитектурная композиция на балансе города.
Также в письме просят принять необходимые меры для возвращения скульптуры гнома с фонариком и двух других гномов, привлечь к ответственности виновных лиц.