Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не думай о Yota
Сапоги на первые морозы
и снова #Пушкинбал
Инвестклимат - благоприятный
Штраф за оскорбление коллектора
Как уменьшить платежи за землю?
Архитектор провалов
Где переобуть машину?
30 лет успеха
Дом от А до Я
Подарок «Лидеру»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 08.10.2019 12:359 Власти Пскова потребовали демонтировать строительный лагерь на берегу Псковы 10.10.2019 12:100 В Роспотребнадзоре рассказали о самом частом заболевании глаз у детей 10.10.2019 11:530 Поезд Москва-Псков назван одним из самых «храпящих» 10.10.2019 11:520 Из Псковской области таможней запрещен вывоз иконы XIX века и картины 10.10.2019 11:471 В Пскове продолжают проводить выездную вакцинацию против гриппа 10.10.2019 11:170 Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение
 
 
 
Самое популярное 08.10.2019 11:096 Странный предмет был обнаружен в реке Пскове 09.10.2019 10:581 Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб 07.10.2019 20:154 Новое место в Пскове, где можно расстаться с правами 08.10.2019 15:5912 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 07.10.2019 10:1211 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке

10.10.2019 11:13|ПсковКомментариев: 4

Житель Пскова обнаружил гнома, который пропал из скульптурной композиции на площади Ленина. Со слов очевидцев, гном находится на частном участке на улице Яна Райниса в Пскове, сообщается в группе «Защитим стадион Электрон». 

Фото из группы «Защитим стадион Электрон». 

Пскович, обнаруживший гнома, направил заявление главе администрации города Пскова Александру Братчикову.

В письме говорится о том, что фактически на данный момент в композиции на площади Ленина отсутствуют три гнома, и просят уточнить, находится ли архитектурная композиция на балансе города.

Также в письме просят принять необходимые меры для возвращения скульптуры гнома с фонариком и двух других гномов, привлечь к ответственности виновных лиц.


 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 1028 человек
10.10.2019, 12:100 В Роспотребнадзоре рассказали о самом частом заболевании глаз у детей 10.10.2019, 12:070 Брошенные машины на улицах Пскова. ФОТО 10.10.2019, 11:530 Поезд Москва-Псков назван одним из самых «храпящих» 10.10.2019, 11:520 Из Псковской области таможней запрещен вывоз иконы XIX века и картины
10.10.2019, 11:480 «Сообразим на троих»: О программе социально-экономического развития Псковщины и реконструкции площади Ленина 10.10.2019, 11:471 В Пскове продолжают проводить выездную вакцинацию против гриппа 10.10.2019, 11:400 В Псковской области нам удалось организовать «движуху» - эксперт ВШЭ о разработке стратегии социально-экономического развития 10.10.2019, 11:360 Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой «Возвращение голубки» в галерее «Цех»
10.10.2019, 11:170 Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение 10.10.2019, 11:134 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 10.10.2019, 11:030 Четырех индусов псковские судебные приставы отправили на родину 10.10.2019, 10:480 Благотворительные концерты ансамбля «Сказ» пройдут в Псковской области
10.10.2019, 10:430 Гдовская пенсионерка лишилась 135 тысяч рублей, сообщив реквизиты банковской карты мошенникам 10.10.2019, 10:350 Начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года» 10.10.2019, 10:300 Дорожники отремонтировали мост через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области 10.10.2019, 10:280 Члены «Союза пенсионеров России» провели соревнования по дартсу в Дедовичах
10.10.2019, 10:230 Почти 100 тысяч россиян участвуют в международном движении посткроссеров 10.10.2019, 10:170 В свой день рождения  «Максимус» разыграет бытовую технику 10.10.2019, 10:160 Сколько трактиров было в Пскове в октябре 1913 года? 10.10.2019, 10:140 В псковском Центре спецобразования после вмешательства прокуратуры введены и укомплектованы ставки 26 специалистов
10.10.2019, 10:070 Украинец, перевозивший 450 кг гашиша, заключен под стражу по решению Псковского городского суда 10.10.2019, 10:030 В Мордовии простились с разбившимся под Псковом десантником 10.10.2019, 09:320 Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров 10.10.2019, 09:280 Новый сервис позволит россиянам проконтролировать ремонт дорог
10.10.2019, 09:220 Только на четыре дня будет снижена цена свиной вырезки в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» 10.10.2019, 09:211 Арест для родителей курящих детей могут ввести в России 10.10.2019, 09:180 Начальник Академии ФСИН России проверил состояние материально-технической базы Псковского филиала 10.10.2019, 09:090 Почта России впервые продлила Декаду подписки на 7 дней
10.10.2019, 09:060 В Острове нашли и разминировали артснаряд 10.10.2019, 09:010 Ночью произошел пожар в гдовской деревне Блянск 10.10.2019, 08:502 Путин: Оплата труда медиков должна мотивировать к эффективной работе, решать кадровый вопрос 10.10.2019, 08:480 Нетрезвого пешехода сбили на улице Коммунальной в Опочке 
10.10.2019, 08:410 Помочь другому, как себе: «Белый цветок» 10.10.2019, 08:370 К экологической акции музейщиков «Михайловского» могут присоединиться все желающие 10.10.2019, 08:242 Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов 10.10.2019, 08:130 Бизнес выступил против ограничений для самозанятых в России
10.10.2019, 08:020 Среднюю зарплату кондитера в Пскове выяснили экперты 09.10.2019, 22:190 Российские гимнасты впервые в истории завоевали золото ЧМ в командном многоборье 09.10.2019, 22:020 Названы регионы России с самыми высокими стипендиями 09.10.2019, 21:400 Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян
09.10.2019, 21:230 Стражи порядка обсудили с великолучанами проблему профилактики мошенничества 09.10.2019, 20:550 Исследование: наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина 09.10.2019, 20:240 В Псковском перинатальном центре прошла беседа с будущими мамами с участием представителя УГИБДД 09.10.2019, 19:559 ПЛН-ТВ: Платный вход в Кремль для «‎не музейных» экскурсоводов - хорошо или плохо?
09.10.2019, 19:261 День теолога прошел сегодня в ПсковГУ 09.10.2019, 18:440 В Великих Луках перед судом предстанут участники ОПГ, совершившие более 20 преступлений 09.10.2019, 18:410 12 октября псковичей приглашают на «культурную субботу» 09.10.2019, 18:200 Переселенцы из аварийного жилья могут получить дополнительные меры поддержки
09.10.2019, 18:090 «День открытых дверей» пройдет в октябре во всех налоговых инспекциях Псковской области 09.10.2019, 18:010 До +12 градусов прогнозируют завтра в Псковском регионе 09.10.2019, 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 09.10.2019, 17:421 Валентина Матвиенко отчитала сенаторов-молчунов и прогульщиков
09.10.2019, 17:310 В ИК-6 УФСИН России по Псковской области изготовили оригинальные подставки для ножей 09.10.2019, 17:223 Минэкономразвития предложило разрешить россиянам выбирать способы банкротства 09.10.2019, 17:131 Россиянам придется платить еще больше: что подорожает в 2020 году 09.10.2019, 17:052 Сенаторы создадут специальную рабочую группу по поддержке народных промыслов в России
09.10.2019, 16:530 55 лиц за три месяца заблокировал в системе «Меркурий» Россельхознадзор из-за незаконного оборота пищевой продукции 09.10.2019, 16:420 В Великих Луках ведется реконструкция кольцевого водопровода 09.10.2019, 16:363 Сергей Елизаров: Компания «Экопром» активно взаимодействует с экоактивистами 09.10.2019, 16:301 В ТРК «Акваполис» открылась фотовыставка, посвященная Ленобласти
09.10.2019, 16:275 Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера 09.10.2019, 16:210 Не вошедшие в специальный реестр детские лагеря оштрафуют на миллион рублей 09.10.2019, 16:140 Сформирован состав членов жюри «Киномании» в категория для начинающих кинолюбителей 09.10.2019, 16:090 В Ленобласти из колонии сбежал осужденный за групповую кражу в Пскове
09.10.2019, 16:062 Спикер Госдумы предложил обязать участковых жить в том же районе, в котором они работают 09.10.2019, 15:570 ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах 09.10.2019, 15:532 В Счетной палате сообщили, что 12 млн россиян живут без доступа к водопроводу 09.10.2019, 15:510 Делегация Псковской области принимает участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»
09.10.2019, 15:400 В сентябре Роскомнадзор проверил более 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО 09.10.2019, 15:370 В Великих Луках росгвардейцы задержали граждан, находившихся в наркотическом опьянении 09.10.2019, 15:360 Партия «СССР» создается в России 09.10.2019, 15:320 Псковские правоохранители выявили 10 фактов  нарушения правил оборота гражданского оружия
09.10.2019, 15:271 Сергей Шнуров написал стих об отдыхе Путина в тайге 09.10.2019, 15:250 В России предлагают штрафовать иностранные СМИ за нарушение «дня тишины» перед выборами 09.10.2019, 15:230 Замминистра культуры РФ выделила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры 09.10.2019, 15:220 Музейщики из Опочки выразили готовность поучаствовать в проекте Пушкинского Заповедника
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.