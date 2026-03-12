 
Общество

Благодарность Псковской областной больнице передал пациент урологического отделения

Слова благодарности в адрес Псковской областной клинической больницы передал пациент урологического отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Уважаемый Евгений Сергеевич, уважаемые сотрудники Псковской областной клинической больницы! Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу за высокий профессионализм, внимательное отношение и заботу. Особую благодарность хочу выразить главному врачу Евгению Сергеевичу и врачу урологического отделения Антонову Денису Владимировичу за их терпение, чуткость и профессионализм в оказании медицинской помощи. Благодаря вашему труду и вниманию я почувствовал, что нахожусь в надёжных руках. Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!» — написал пациент.

В больнице в ответ сообщили, что такие слова — лучшая награда: «Ваше спокойствие, уверенность и выздоровление — наша главная цель».

