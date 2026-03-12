 
Поддержку участников СВО и их семей обсудили псковские сенаторы на совместном приеме

Поддержку участников специальной военной операции и членов их семей обсудили сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» на совместном личном приеме граждан. Встреча с псковичами стала частью регулярной работы сенаторов с избирателями в рамках ежемесячной региональной недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

Люди обращались за помощью в решении вопросов по получению социальных выплат и льгот, по оформлению и выдаче необходимых документов, по определению статуса военнослужащих, по поддержке семей участников СВО и по вопросам пенсионного обеспечения.

 «За период с 2023 по 2026 год при большом количестве обращений только одно-два были направлены к местным органам самоуправления», — отметил сенатор Алексей Наумец. По его словам, работа в Псковской области организована на высоком уровне под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова, и большинство вопросов граждан касается именно взаимодействия с федеральными структурами — Министерством обороны РФ, воинскими частями для получения документов и информации.

Сенатор Наталья Мельникова подчеркнула важность совместных приемов: «Это очень хорошая практика, поскольку люди приходят сегодня для того, чтобы получить ответы на полный спектр вопросов комплексно, включая вопросы социального обеспечения».

Такие личные приемы граждан сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова проводят регулярно в рамках ежемесячной региональной недели, обеспечивая постоянную связь с жителями региона и оперативное решение их проблем.

 

Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления Народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью. 

