Палаты повышенной комфортности доступны для пациентов великолукской больницы

Палаты повышенной комфортности в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы доступны для пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

«В большинстве отделений нашей больницы доступны палаты повышенной комфортности для одноместного или двухместного размещения пациентов. Эти палаты созданы для тех, кто ценит спокойствие, приватность и максимально удобные условия во время лечения», - сообщили в больнице.

Палаты повышенной комфортности предоставляются по желанию пациента за дополнительную плату.