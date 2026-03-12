 
Общество

Палаты повышенной комфортности доступны для пациентов великолукской больницы

1

Палаты повышенной комфортности в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы доступны для пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОКБ

«В большинстве отделений нашей больницы доступны палаты повышенной комфортности для одноместного или двухместного размещения пациентов. Эти палаты созданы для тех, кто ценит спокойствие, приватность и максимально удобные условия во время лечения», - сообщили в больнице.

Палаты повышенной комфортности предоставляются по желанию пациента за дополнительную плату.

«Это возможность сделать лечение более уютным и спокойным, превратив больничную палату в комфортное временное жилище. Как оформить? Если вы рассматриваете возможность размещения в палате повышенной комфортности, пожалуйста, обратитесь к старшей медицинской сестре вашего отделения», - добавили в больнице.
