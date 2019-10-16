Общество

Билеты на концерты группы «Кино» поступят в продажу 31 октября

Продажа билетов на концерты музыкантов группы «Кино» начнется 31 октября - в выступлениях будет задействован оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, созданный его сыном. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

«Это беспрецедентное событие - группа Кино не собиралась 30 лет. Этот концерт будет одинаково интересен и тем, кому посчастливилось слушать "Кино" вживую, и, конечно, тем, кто об этом уже не мечтал. Старт продаж - 31 октября!» - говорится в сообщении.

В тизере к концертам, размещенном на YouTube-канале группы, анонсируется, что концерты пройдут 31 октября 2020 года в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве. «Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую, - настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Двухчасовой концерт с уникальным видеорядом», - сообщается в тизере. Как пояснила менеджер проекта «Симфоническое кино» Евгения Гаврина, видеоряд создает сын Виктора Цоя Александр, он же выступает продюсером концертов.

Отмечается, что в Петербурге и Москве выступят оригинальные басисты группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.

Группа «Кино» была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы» и др., был Виктор Цой. Он погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля «Москвич-2141», Цой не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели в 1990 году группа распалась.