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Общество

Псковские активисты ОНФ провели урок финансовой грамотности студентам Университета третьего возраста

17.10.2019 15:18|ПсковКомментариев: 0

В Пскове активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта встретились с новыми студентами Университета третьего возраста. В рамках проекта ОНФ «За права заемщиков» псковские общественники провели урок финансовой грамотности и присоединились к социальной кампании по повышению финансовой безопасности старшего поколения «Расскажи бабушке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского ОНФ. 

Злоумышленники зачастую пользуются доверием старшего поколения и используют различные схемы мошенничества, чтобы заполучить деньги. Пожилые люди наиболее уязвимы при общении с мошенниками, ведь у них нет возможности проверить информацию в интернете или обратиться за помощью к специалистам.

«Формат акции «Расскажи бабушке» направлен на информирование старшего поколения об опасности со стороны мошенников, так как они в большей степени уязвимы. Для этого ОНФ при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности разработали материалы, которые в доступной и простой форме помогут пожилым людям сориентироваться в той или иной ситуации. И через связь поколений необходимо передавать эту важную информации», - отметила активист регионального отделения ОНФ в Псковской области Марина Дубровина.

Студентам Университета третьего возраста, который является совместным проектом Союза Пенсионеров России и Пенсионного фонда РФ, рассказали о том, какие схемы используют мошенники, чтобы получить деньги, и как втираются в доверие к старшему поколению. Также аудитории предложили посмотреть образовательные видеоролики, представленные проектом «Расскажи бабушке», где дети рассказывают о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не поддаться на уловки злоумышленников. Эти памятки в распечатанном виде получили все присутствующие на уроке финансовой грамотности.

«Я взяла несколько памяток: одну оставлю себе, а остальные дам посмотреть подругам. Пусть тоже знают», - рассказала одна из участниц занятия.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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