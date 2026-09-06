 
Общество

Мошенники начали обманывать молодежь через сервисы знакомств

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Мошенники активно используют для обмана жертв игровые чаты и платформы для знакомств, причем на последних общение ведется не с реальными людьми, а с автоматизированными программами. Об этом 6 сентября предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума.

«Молодежь — вовлечение происходит в основном через игровые чаты и сервисы для знакомств, причем общение на ресурсах для знакомств идет не с реальными преступниками, а с «ботами-ловеласами» и «ботами-сердцеедками», — заявил он «РИА Новости».

Мошенники создают с использованием искусственного интеллекта (ИИ) ботов, после чего регистрируют на них аккаунты в популярных сервисах. Эти ИИ-программы способны самостоятельно отвечать на проявленный интерес или инициировать диалог первыми. В зависимости от заложенного алгоритма они могут подталкивать жертву к крупным тратам на подарки или денежным переводам.

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