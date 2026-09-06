Около 30 новых островов появилось в России

За последние 15 лет в России появилось около 30 новых островов. Причиной стало — таяние ледников из‑за глобального потепления.

Скриншот выпуска телеканала «Известия»

Один из островов обнаружен на Новой Земле в 2025 году. Ученые зафиксировали полное отделение объекта от суши. Самый крупный участок обнаружен на Земле Франца-Иосифа, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что появление новых островов расширяет границы экономической зоны России в Арктике и на Крайнем Севере. Кроме того, на участках могут находиться залежи нефти и газа.