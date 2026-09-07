День осеннего равноденствия наступит 23 сентября

23 сентября наступит осеннее равноденствие. С этого момента ночь станет длиннее дня и официально наступит астрономическая осень, рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

Изображение сгенерировано нейросетью

Перед этим пройдет целый ряд астрономических событий, например, сближения Луны с Сатурном и Венерой, новолуние, полнолуние и наступление астрономической осени станут главными небесными явлениями сентября.

«В сентябре нас ждет два интересных сближения Луны с планетами: 9 сентября Луна окажется рядом с Юпитером. А 14 сентября Луна пройдет рядом с Венерой. 11 сентября наступит новолуние», — рассказал Александр Алексеев.

26 сентября наступит полнолуние. По словам астронома, Луна в эту ночь окажется в нескольких градусах от Сатурна, и эта пара объектов будет красиво смотреться в южной части неба ближе к полуночи, пишет «РИА Новости».