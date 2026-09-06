Психотерапевт назвала причины субъективного отношения к внешности людей

Восприятие красоты зависит не только от симметрии лица и соответствия стандартам внешности. При оценке человека мозг одновременно анализирует черты лица, эмоции, знакомость, контекст и собственное состояние. Об этом рассказала 6 сентября врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина.

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По словам специалиста, красота не является для мозга отдельной математической категорией. Когда человек смотрит на лицо, он оценивает сразу несколько факторов — форму и пропорции, выражение эмоций, степень знакомости черт и то, насколько собеседник кажется безопасным и располагающим.

«Красота не существует для мозга как отдельная математическая категория. Когда мы смотрим на человека, мы одновременно оцениваем его лицо, эмоциональное выражение, знакомость, контекст и собственное эмоциональное состояние, поэтому восприятие привлекательности всегда в определенной степени субъективно», — объяснила Федькина.

Одной из особенностей восприятия является то, что мозгу проще обрабатывать знакомые и структурно понятные объекты, поэтому симметричные и пропорциональные лица часто воспринимаются как более привлекательные. Однако, отметила врач, абсолютная симметрия не является обязательным условием красоты. Незначительная асимметрия есть практически у каждого человека и нередко становится частью индивидуальности, делая внешность более запоминающейся.

Кроме того, на восприятие влияет знакомство. По словам Федькиной, человек может казаться привлекательнее по мере общения, поскольку мозг лучше воспринимает уже известные образы.

«Мы склонны лучше относиться к тому, что уже хорошо знаем. Это касается и внешности. Если человек постоянно находится рядом, его лицо становится для мозга более привычным, а привычность может влиять на ощущение привлекательности», — отметила специалист.

Важную роль в оценке лица играют и эмоции. Улыбка, выражение глаз, положение бровей и общий эмоциональный фон способны менять восприятие одних и тех же черт. По словам психотерапевта, доброжелательное выражение лица может сделать человека визуально привлекательнее, а нейтральное или напряженное — создать впечатление холодности или недоступности. Это связано с тем, что мозг оценивает не только внешность, но и социальные сигналы. Человек подсознательно пытается понять, безопасен ли собеседник, можно ли ему доверять и какие эмоции он испытывает.

Эмоциональная привязанность также способна менять восприятие внешности. При симпатии и влюбленности мозг получает дополнительное положительное подкрепление, из-за чего знакомые черты начинают восприниматься более привлекательными.

«Мы нередко думаем, что сначала человек был красивым, именно поэтому нам понравился. Но отношения могут работать и в обратную сторону: эмоциональная привязанность постепенно меняет наше восприятие внешности. То, что раньше казалось недостатком, становится особенностью, которую мы любим», — пояснила Федькина.

По словам эксперта, невозможно создать универсальный список черт, которые делают человека красивым. На восприятие влияют культура, мода, личный опыт и эмоциональная история каждого человека, пишут «Известия».

Отдельно специалист рассказала о том, почему люди часто строже оценивают собственную внешность, чем чужую. По словам Федькиной, человек знает каждую особенность своего лица — асимметрию, небольшие изменения кожи или другие детали, которые окружающие могут даже не замечать. Постоянное внимание к этим особенностям способно усиливать недовольство собой.

Если переживания из-за внешности занимают значительную часть времени, мешают общению, работе или отношениям, это может быть признаком тревожных расстройств или дисморфофобии. В таких случаях, по словам врача, стоит обратиться за помощью к специалисту.