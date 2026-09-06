В МВД объяснили порядок возврата водительских прав после лишения

Для возвращения водительского удостоверения после истечения срока лишения прав гражданину необходимо сдать теоретический экзамен, оплатить все задолженности по штрафам и в ряде случаев пройти медицинскую комиссию. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-центре МВД России.

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В ведомстве пояснили, что обязательным условием является проверка знаний правил дорожного движения. Кроме того, документ не вернут до полной уплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

«Водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста <...> возвращаются после проверки знания им правил дорожного движения», — приводит заявление ведомства ТАСС.

В МВД добавили, что при обращении в подразделение Госавтоинспекции гражданину необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В предусмотренных законом случаях также требуется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

Медицинская справка для возврата прав необходима, если лишение было связано с управлением автомобилем в состоянии опьянения, отказом от прохождения медицинского освидетельствования или оставлением места дорожно-транспортного происшествия.