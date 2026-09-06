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Академик развеял миф о существовании безопасной дозы алкоголя

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Безопасной дозы алкоголя не существует, даже умеренное потребление спиртного способно спровоцировать нарушения сердечного ритма, в том числе представляющие угрозу для жизни. Об этом 6 сентября предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов.

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Ранее специалист уже отмечал, что курение, алкоголь и переедание входят в число ключевых факторов образа жизни, негативно влияющих на работу сердечно-сосудистой системы. В новой беседе он подчеркнул, что от употребления алкоголя лучше отказаться полностью.

«Алкоголь лучше вообще не употреблять в силу того, что так называемой безопасной нормы не существует. Потребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеопасных», — сказал он «РИА Новости».

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