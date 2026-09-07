День рыбовода в России и День ежика отмечают сегодня

День рыбовода в России, Международный день чистого воздуха для голубого неба, День ежика и День внучат отмечают в России сегодня, 7 сентября.





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День рыбовода в России — профессиональный праздник тех, кто занимается выращиванием рыбы, моллюсков, ракообразных и иглокожих в искусственно созданных прудах и на морских плантациях.

Праздник учредило Министерство сельского хозяйства РФ в память о русском ихтиологе Владимире Врасском, родившемся 7 сентября. Ученый разработал «сухой» способ искусственного оплодотворения и инкубации икры, который совершил революцию в отрасли и давал практически 100%-ный результат. Выращивание рыбы, моллюсков и ракообразных обеспечивает продовольственную безопасность и наполняет магазины свежей продукцией.

Также сегодня отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба, цель которого — привлечь внимание к этой серьезной проблеме, которая может вызвать в дальнейшем изменение климата.

По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха ежегодно приводит к миллионам преждевременных смертей по всему миру. Страны призывают в этот день обратить внимание на загрязненность улиц и инвестировать в экологичные технологии для здоровья нации и всего мира.

День ежика призван напомнить о важности сохранения биоразнообразия этих колючих, но милых животных. Ежи уничтожают вредных насекомых и улиток, помогая садоводам и лесоводам, поэтому необходимо заботиться об их популяции.

День внучат — добрый неофициальный праздник, который посвящен связи поколений, теплу и любви между бабушками, дедушками и их внуками. В этот день принято звонить родным, навещать бабушек и дедушек, дарить небольшие подарки и проводить время вместе, пишет «Газета.ru».