Максимальный размер больничного в 2027 году вырастет до 7,8 тыс. рублей в день

В Социальном фонде России сообщили о запланированном повышении максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в ближайшие годы. Согласно проекту бюджета фонда на трехлетний период, в 2026 году верхний порог выплаты составит 6827,4 рубля в день, в 2027 году он вырастет до 7860,27 рубля, а в 2028-м достигнет 8489,04 рубля.

«Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рубля. <…> В 2027 году: до 7860,27 рубля. В 2028 году: до 8489,04 рубля», — заявили в Соцфонде.

Увеличение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, пишут «Известия».