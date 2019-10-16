Общество

Областные власти предложили продлить продажу алкоголя в Псковской области до 22.00

Проанализировав обстановку с незаконной торговлей алкоголем в регионе, областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике пришел к выводу, что в Псковской области необходимо продлить торговлю алкоголем на час, то есть до 22.00. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области заявил глава комитета Андрей Михеев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Он отметил, что имеющаяся в области тенденция по открытию точек ночной продажи алкоголя, в том числе, связана со временным ограничением, которое действует в Псковской области. Андрей Михеев рассказал, что данное ограничение создает неравную конкуренцию для магазинов в виде круглосуточных «пабов» или, так называемых, мини-кафе, где достаточно часто продается некачественный алкоголь без лицензии.



Андрей Михеев отметил, что опыт соседних регионов, где отменено региональное ограничение, демонстрирует положительную тенденцию к закрытию пабов, так как при продаже алкоголя в супермаркетах люди чаще выбирают их. В связи с этим он предлагает опробовать другой режим продажи алкоголя. «Можно убрать час утром и час вечером. Утро еще нужно обсудить, так как люди идут на работу. А вечернюю рамку предлагаем опустить на час. Разрешить продажу алкоголя до 22.00», - заявил Андрей Михеев.