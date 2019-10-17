Общество

Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе»

Супермаркет «Перекресток» появится в ТРК «Акваполис». Об этом на странице в Инстаграм сообщил генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин.

«Очень многие мне задают вопрос, что же будет в «Акваполисе» вместо «Spar». На этой площади у нас разместится большой новый супермаркет «Перекресток». «Перекресток» - это одна из крупнейших российских сетей, которой управляет Х5 RetailGroup. Теперь он будет и в Пскове!», - рассказал Ян Лузин.

Он выразил уверенность, что чем больше «интересных и правильных» торговых операторов в городе, тем лучше для потребителей.

«А еще у нас в «Акваполисе» будет принципиально новый для города формат торговли. Но об этом чуть позже...», - сообщил Лузин.