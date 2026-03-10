Росгвардия приглашает молодых жителей Псковской области для обучения в ведомственных вузах

Отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии РФ проводит Управление Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Росгвардия

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения — пять лет.

Курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории института. Ежегодно предоставляются каникулы: 2 недели зимой и 30 дней летом. Обучение бесплатное.

Отбор проходит в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону 73-43-13.