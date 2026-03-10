Как правильно вступать в наследство, объяснил адвокат

Российским законодательством предусмотрены два способа вступления в наследство – юридическое (посредством обращения наследника к нотариусу, чтобы заявить о своей воле принять наследство и оформить наследственные права) и фактическое (наследник не обращается к нотариусу, но после смерти наследодателя совершает действия, свидетельствующие о принятии наследства, например, вступает во владение имуществом или производит за свой счет расходы на его содержание). Как правильно вступить в наследство, рассказал председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат Андрей Мисаров.

«Несмотря на то, что оба способа являются допустимыми, более надежным и позволяющим сократить риски возникновения споров о правах на наследство является юридическое принятие наследства», — объяснил Андрей Мисаров.

Так, по его словам, для юридического принятия наследства наследник обращается к нотариусу по месту открытия наследства – по последнему месту жительства наследодателя или, если место жительства неизвестно или находится за пределами РФ, по месту нахождения наибольшей части наследуемого имущества.

Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства наследник должен в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Пропуск данного срока наследодателем может привести к неблагоприятным для него последствиям и значительно усложнить и затянуть процедуру вступления в наследство. Так, для обращения с соответствующим заявлением по истечении указанного срока наследнику потребуется либо решение суда о восстановлении срока на принятие наследства (если наследнику удастся доказать наличие уважительных причин, препятствующих принятию наследства в шестимесячный срок), либо надлежащим образом оформленные согласия всех наследников, принявших наследство.

Помимо заявления о принятии наследства нотариусу также необходимо представить свидетельство о смерти наследодателя и документы, подтверждающие родство наследника и наследодателя (при наследовании по закону в порядке очередности).

«По общему правилу, по истечении шестимесячного срока на вступление в наследство, при условии предоставления всех необходимых документов и сведений, нотариус по заявлению наследника выдает последнему свидетельство о праве на наследство – документ, подтверждающий права наследника на конкретное имущество, причитающееся ему с учетом того, как доли в наследстве распределены между наследниками», - поделился адвокат.

Таким образом, в процедуре наследования наследнику необходимо подать нотариусу два заявления – о принятии наследства (в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, на основании него наследник становится участником наследственного дела) и о выдаче свидетельства о праве на наследство (по истечении шестимесячного срока, для закрепления за ним прав на конкретное имущество). Зачастую просьба выдать свидетельство может быть сформулирована и в заявлении о принятии наследства, в таком случае подача отдельного заявления не требуется.

«При этом важно обратить внимание на следующее – принятие наследства входит в зону интересов самого наследника, нотариус известит об открытии наследственного дела только известных ему из представленных документов наследников. Соответственно, наследнику надлежит самостоятельно отслеживать наступление срока открытия наследства и возбуждения наследственного дела», - рассказал Андрей Мисаров.

Стоит помнить и о том, что наследник не может принять лишь часть наследства: принимая активы наследодателя, наследник также принимает его обязательства (например, обязательства по возврату кредитов, оплате задолженности по коммунальным платежам и т.д.).

«Говоря о фактическом наследовании, когда наследник к нотариусу не обращается, важно выделить несколько тонкостей и проблемных вопросов», - подчеркнул Андрей Мисаров.

По существу такое наследование сводится к использованию, содержанию, владению наследственным имуществом, как своим, и является альтернативой заявлению о принятии наследства, подаваемому нотариусу. Необходимо отметить, что действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, необходимо совершить в тот же шестимесячный срок со дня смерти наследодателя.

«Однако такое принятие не освобождает наследника от необходимости получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство для того, чтобы надлежащим образом документально оформить права на такое имущество и свободно им распоряжаться, в частности недвижимым имуществом или транспортными средствами», - заметил специалист.

В таком случае наследнику придется представить нотариусу доказательства, что он фактически вступил в наследство – это могут быть справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога за имущество наследодателя, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги и другие доказательства. Риск же фактического вступления в наследство заключается в том, что нотариус может отказать наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство. В таком случае вступить в наследство будет возможно только в судебном порядке и, как следствие, приведет к дополнительным затратам времени и средств, пишет RuNews24.ru.