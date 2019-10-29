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Праздничный концерт, посвященный 75-летию протоиерея Олега Тэора, состоялся в Доме офицеров

1 ноября настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор отметит 75-й день рождения. Накануне юбилея священника в Доме офицеров состоялся праздничный вечер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В торжестве приняли участие хор Свято-Троицкого кафедрального собора, хор воинского храма святого Александра Невского, заслуженный коллектив «Псковский русский народный хор» и театр танца «Русские узоры». Свои музыкальные подарки представили также Оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, ансамбль «Голубые молнии», заслуженный артист РФ Ян Осин, эстрадный артист Юрий Наконечный и другие известные вокалисты Пскова.

Заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев обратился к Олегу Тэору с поздравлением от городской власти и депутатов. «Вы по сей день служите вместе с нашей дивизией. Вы неоднократно бывали в горячих точках - Чечне, Югославии, Сирии. Вспоминается, как, высадившись в Сирии, Вы не только благословляли наших воинов, но и общались с мирными сирийцами, которые уже 9 лет охвачены войной. При виде российского священника, их сердца наполнялись радостью, страх исчезал и появлялась вера в торжество добра над злом! Воины гарнизона считают вас своим духовным отцом, они верят вам, получают энергию, и направляют свои силы на ратную службу, на подвиг во имя Отечества!» - сказал Владимир Воробьев.

Олег Тэор - Почетный гражданин города Пскова, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, помощник командира 76-й десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими, митрофорный протоиерей, носящий георгиевское облачение военного священника. Его силами ведутся службы в храме Александра Невского, организуются воскресные школы для детей и молодежи, проводятся Александро-Невские чтения.