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Первый участник из Великих Лук подал заявку на конкурс рационализаторов

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Первый участник, заместитель генерального конструктора по научно-техническим разработкам ЗАО «ЗЭТО» Владимир Острейко, подал заявку на шестой региональный конкурс рационализаторов и изобретателей, сообщается на странице депутата Государственной Думы, куратора регионального отделения Союза машиностроителей России, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / ВКонтакте

«Владимир Николаевич — человек для конкурса уже хорошо знакомый. Он участвует с самого первого сезона, неоднократно становился победителем в разных номинациях, а в 2025 году возглавлял жюри детской части пятого, юбилейного конкурса», - отметил Александр Козловский.

В этом году Владимир Острейко представил сразу две разработки: первая — «Выключатель без электрической дуги» в номинации «Разработка с патентом». Вторая — «Высоковольтный выключатель постоянного тока» в номинации «Научно-исследовательские достижения».

«За этими названиями — серьезная инженерная работа. Речь идет о разработках в области высоковольтного оборудования, где важны надежность, безопасность и новые технические решения. Именно такие проекты показывают, что рационализаторство — живая, практическая и очень нужная стране инженерная мысль. Для нас важно, что конкурс объединяет самых разных участников: школьников, студентов, молодых исследователей, инженеров предприятий, опытных рационализаторов. И каждый год мы видим, что в Псковской области есть люди, способные предлагать сильные идеи и доводить их до результата», - добавил Александр Козловский.
Прием заявок на шестой региональный конкурс рационализаторов и изобретателей продолжается до 15 ноября. Заявки принимаются на почту: orgkomitet-60@yandex.ru. Телефон для справок: 8 960 011 36 03. 

«Если у вас есть идея, разработка, техническое решение или исследовательский проект — подавайте заявку. Конкурс организован региональным отделением Союза машиностроителей России как раз для тех, кто не просто видит проблему, а предлагает, как ее решить», - заключил Александр Козловский.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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