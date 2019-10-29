Общество

Размер ежемесячного платежа за капитальный ремонт в Псковской области будет увеличен в 2020 году

Размер ежемесячного платежа за капитальный ремонт в Псковской области будет увеличен в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее постановление Псковского областного Собрания утверждено сегодня, 31 октября, на очередной сессии регионального парламента.

Согласно законопроекту, минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году может повыситься на 27 копеек и составить 7,08 рублей за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках - 8,25 рублей за квадратный метр, предложенное повышение для этой категории жилых домов по сравнению с текущим годом составляет 31 копейку.

В пояснительной записке к документу, указано, что минимальный размер взноса определен на основании расчетного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учетом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан. Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9 процента, год назад повышение было утверждено в размере 4,7 процента.

Напомним, что согласование депутатами регионального парламента минимального размера взноса на капремонт предусмотрено нормами закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

Депутат от фракции КПРФ Дмитрий Михайлов, комментируя проект постановления, заявил, что на фоне проблем в сфере капитального ремонта «впору говорить о введении моратория или снижении тарифа».

«Шесть лет назад власти отказались поддерживать жилищный фонд и переложили эти заботы на граждан. Включили в расходы дорогостоящие платежи. Услуга с отложенным действием – понятие обтекаемое, многие думают, что их платежи – уходят в черную дыру», - высказался он.

Основная проблема в сфере капремонта, по мнению Дмитрия Михайлова, в отсутствии достаточного количества подрядчиков, специализирующихся на типовом капитальном ремонте.

«Часто один дом ремонтируют несколько подрядчиков, при этом их действия не скоординированы. Подрядчики навязывают жильцам платные дополнительные услуги, которые им зачастую не нужно», - добавил он.

Депутат также обратил внимание на низкий процент капитально ремонтируемых домов относительно всего жилого фонда.

В итоге постановление о повышении тарифа за капремонт с 2020 года принято при 29 голосах – за, 10 – против и 1 воздержавшемся. 4 депутата - не голосовали.