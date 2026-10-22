Жители Псковской области могут принять участие в Статистическом диктанте

Статистический диктант, приуроченный к 215‑летию российской государственной статистики, проводит Федеральная служба государственной статистики. Как сообщили в правительстве Псковской области, принять участие в онлайн-формате смогут и жители региона.

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Формат диктанта позволяет принять в нем участие без отрыва от работы или учебы, его можно пройти в любое удобное время. Диктант дает возможность проверить себя и понять, насколько можно уверенно работать с данными.

В этом году предусмотрено два уровня Статистического диктанта: школьный (12–18 лет) — 15 вопросов и 30 минут на ответы, — который подойдет тем, кто только начинает знакомиться со статистикой и хочет проверить свои знания на заданиях своего уровня, и углубленный (старше 18 лет) — 30 вопросов и 45 минут на ответы. Этот уровень предназначен для взрослых. Вопросы в нем сложнее и рассчитаны на тех, кто готов подробнее разобраться в данных.

Статистический диктант проходит в онлайн-формате на сайте совместно с платформой «Россия — страна возможностей».