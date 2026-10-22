«Триумвират»: Пропаганда – наше все, мусорная эпопея и передача уникального памятника РПЦ

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Ключевые темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

Пропаганда – наша все? Итоги очередного регионального медиафорума

Богу – богово? Как оцениваете передачу уникального памятника РПЦ?

Мусорная эпопея. Почему тема обращения ТКО столько лет присутствует в актуальной повестке?

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.