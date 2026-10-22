Псковская область заняла 53-е место в региональном рейтинге риска бездомности

Псковская область заняла 53-е место с итоговым индексом меньше 5 баллов в региональном рейтинге риска бездомности, который составили «Если быть точным» и «Ночлежка» на основе данных Росстата, Минпросвещения, ЦНИИОИЗ, ФСИН, ЦБР и СберИндекс.

Скриншот с сайта «Если быть точным»

Для каждого региона был рассчитан индекс, который включает 15 показателей, связанных с бездомностью. По оценкам исследования, самая сложная ситуация сложилась в регионах Сибири и Дальнего Востока, а наименее тяжелая — на Северном Кавказе.

Первое место занимает Якутия с индексом 8,94 из 10. За ней — Тыва (8,78) и Чукотка (8,44). Из двадцати регионов в самом верху рейтинга 17 расположены к востоку от Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Москва и Петербург находятся в середине рейтинга — на 43 и 41 местах. У этого может быть несколько объяснений. С одной стороны, в столицах низкие бедность и безработица, почти нет аварийного жилья и мало заключенных. С другой — высокое неравенство доходов и дорогое жилье тянут индекс вверх. Важно учитывать, что рейтинг сравнивает регионы по долям и уровням, а не по числу людей. Даже если в многомиллионном городе в уязвимом положении десятки тысяч человек, их доля может оказаться ниже, чем в небольшом регионе.

На другом конце рейтинга — регионы, в которых экономические показатели во многом не лучше, чем у лидеров, но другие факторы работают как защитный буфер. Чечня занимает последнее, 85, место с индексом 1,06. Кабардино-Балкария — 84, Дагестан — 83.

Высокое место в рейтинге означает, что многие живут в очень уязвимом положении: без надежной крыши над головой, с долгами, без поддержки.

Показатели делятся на пять групп. Первая — доходы, занятость и неравенство: бедность, безработица, доступность жилья, неравенство доходов. Вторая — концентрация людей в уязвимом положении: с большими долгами, опытом сиротства или заключения, а также недавно приехавших в регион. Третья — признаки скрытых форм бездомности: перенаселенность и аварийное жилье. Четвертая — смертность от заболеваний, которые распространены среди бездомных людей. Пятая — сила семейных связей в регионе.