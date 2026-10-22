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Александр Козловский: Вопрос безопасности отдыха граждан - приоритет в работе парламента

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Представители Комитета по промышленности и торговле подготовились к пленарным заседаниям Госдумы по профильным вопросам. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, среди рассмотренных и вынесенных на пленарное заседание законопроектов также обсудили проект федерального закона №443614-8 «Об аттракционах».

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Данный проект предполагает совершенствование законодательства по вопросам эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов.

«Вопрос безопасности отдыха граждан, прежде всего — детского и подросткового, всегда является приоритетом в работе парламента», — отметил парламентарий.

Законопроект внесен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и в ближайшее время будет рассмотрен Госдумой, как и законопроекты о внесении изменений в ФЗ «О промышленной политике», «О защите прав потребителей» и другие.  

Кроме того, в ходе заседания Александр Козловский совместно с коллегами по комитету рассмотрел ряд организационных вопросов, которые, как отметил депутат, будут способствовать повышению качества работы.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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