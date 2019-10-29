Общество

Лидер профсоюзной ячейки о деле Ульяны Михайловой: Месячная премия размером со стоимость квартиры - это что-то запредельное

«Это шок для всех членов профсоюзов. Для меня эти суммы - это что-то запредельное, за один месяц получить премиальную часть, которая равняется стоимости трехкомнатной квартиры. Не знаю даже кто еще такие премии получает», - так председатель Псковской областной общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов прокомментировал в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей возбуждение уголовного дела в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой по обвинению в злоупотребление полномочиями.

Он обратил внимание, что с правовой точки зрения необходимую оценку дадут правоохранительные органы. «В части этих премий, мы не так давно узнали о подобных объемах и от нашей организации неоднократно поступали вопросы в адрес Ульяны Александровны и ее супруга. Мы хотели знать в связи с чем выплачиваются такие огромные премии в размере до двух миллионов рублей», - рассказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что обращался к супругу Ульяны Михайловой и спрашивал, входит ли заработная плата и премиальная часть в себестоимость оказываемой услуги санаторием «Хилово». На что получил утвердительный ответ. «То есть, нам рассказывают, что путевка для членов профсоюзов заведомо убыточная, что они там чуть ли не в минус коммерческой деятельности оздоравливают членов профсоюзов. А, может быть, если бы не было таких колоссальных премий и зарплат, то и себестоимость путевки была бы другая? Вот эта политика для меня не понятна. Мне кажется, раньше руководители учреждений подобных премий, исчисляемых в миллионах рублей, не получали. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться», - заверил он.

«Ульяна Александровна считает, что все это нормально, это же они там принимают такие решения. Мы к этому никакого отношения не имеем. Ладно, если бы премии принимал президиум или совет, а то она же принимает их единолично. Мы увидели размер заработной платы и премий, только когда была опубликована декларация и когда пошли соответствующие проверки со стороны головной организации ФНПР. До этого мы были в неведении, что такие огромные суммы, нас в известность никто не ставил», - рассказал Игорь Иванов.

«По прошлому делу - по командировкам, я получал телефонные звонки до 11 часов вечера, и мне приходилось оправдываться, хотя мы членская организация, но обычно все думают, что мы все живем по одному уставу, хотя это не совсем так. И сегодня, я чувствую, что мне придется до ночи отвечать по телефону членам профсоюза откуда такие суммы и премии», - заключил он.