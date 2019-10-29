Общество

Наталья Горбачева о деле Ульяны Михайловой: Не все выдерживают испытание властью и деньгами

Если Ульяна Михайлова сложит полномочия, то это будет облегчением для всех членов профсоюза. Такое заявление сделала председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева, комментируя в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей возбуждение уголовного дела в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой по обвинению в злоупотребление полномочиями.

«Я вижу и нашу вину в этом всем: президиума и совета, работников областных профсоюзов, за то, что мы слишком доверили полномочия Ульяне Александровне. Не все выдерживают испытание властью и деньгами. Она сделала себе особые полномочия, и благодаря им позволяла и продолжает позволять себе вот такие вещи. Она со своей руки раздает кому хочет, не советуясь ни с кем», - озвучила она свое мнение.

«По сути, мы сами узнали обо всем из СМИ. Большинство председателей были в недоумении. Также у нас есть справка контрольно-дивизионной комиссии Федерации независимых профсоюзов. В ней указано, что Ульяна Александровна, минуя президиум и совет, позволяла сама себе принимать положения, которые были не согласованы с этими коллегиальными органами. Например, положение о премировании руководителей оздоровительных учреждений. Она сама их подписала и сама исполняла, потому что ей были даны определенные полномочия. Когда мы узнали, что человек сам себе выписывал суточные в размере восьми тысяч рублей, все остальное для меня уже не существовало. Она себе лично установила 11 доплат к должностному окладу, в том числе оплату перерывов на кормление ребенка в размере более 14 и более 16 тысяч рублей. Еще была доплата за работу в выходные дни, хотя ее об этом никто не просил. Честно говоря, это я оставляю без комментариев. Это все было выяснено комиссией», - рассказала Наталья Горбачева.

Со слов Натальи Горбачевой, в последнее время Ульяна Михайлова старалась сделать так, чтобы за эти положения поддержал президиум. «Естественно, многие мои товарищи отказались это делать, и они не получили одобрения. Для нас это все - просто шок. С тех пор, как я все это узнала, я была сильно возмущена, потому что мы - профсоюзы - должны показывать пример своими действиями, в частности, и по расходованию средств. Нашей организации и всем областным организациям назначают заработную плату, мы принимаем свои предложения, у нас есть определенные ограничения и контрольно-ревизионная комиссия строго за этим следит. Нам в голову не приходит каким-то образом себе деньги выписывать, мы два года себе не повышали оклад потому, что мы живем за счет членских профсоюзных взносов - денег которые платят наши члены профсоюза. А по документам у Михайловой Ульяны Александровны членские профсоюзные взносы составляют не более 1% от доходов облсовпрофа, все остальные доходы идут от организаций, которые учредил облсовпроф. Самое страшное, что она все это делала без президиума и без совета», - поделилась она.

Наталья Горбачева также заявила, что если Ульяна Михайлова сложит полномочия, то это будет облегчением для всех членов профсоюза. «Я все-таки рада, что в этом плане будет наведен порядок. Я знала, что так что-то не так и все время говорила об этом. Как я уже говорила, если Ульяна Александровна уважает себя в профсоюзной деятельности и если она считает, что она внесла вклад в профсоюзное движение, она должна сложить полномочия. У нее были поступки которые можно охарактеризовать, как положительные, но как только появилось такое расходование средств в определенную сторону, подтвержденное следственным комитетом, пора делать выводы и сложить полномочия, чтобы сохранить свое лицо. Есть члены, которые ее искренне поддерживают, например, Псковский район, поскольку Ульяна Александровна своей властной рукой давала путевки, в обход нашей организации, за то, что они слепо ее поддерживали по любому поводу. Таким образом она вносила раскол в нашу уставную деятельность», - рассказала она.

«Вчера на конференции районной организации Ульяна Александровна со своим супругом с барской руки, без совета с социальными партнерами и президиумом, выдали 240 койка-дней представителям профсоюза в Псковском районе. Ни с кем не согласовывая. Это вопиющий факт, человек делает что хочет. Все время возникает вопрос: учреждения облсовпрофа это что, частная собственность Михайловых? Когда в этом вопросе будет наведен порядок все вздохнут спокойно», - заключила Наталья Горбачева.