Общество

Главный правовой инспектор инспекции труда облсовпрофа: Ульяна Михайлова сама издавала распоряжения и выписывала все, что хотела

«Ульяна Михайлова выписывает премии только своим приближенным. Она как злоупотребляла этим, так и продолжает это делать», - так главный правовой инспектор инспекции труда облсовпрофа Наталья Лепаловская прокомментировала в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей возбуждение уголовного дела в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой по обвинению в злоупотребление полномочиями.

«28 октября на общем собрании Ульяна Михалова озвучила информацию о том, что «денежных средств нет, зарплату не ждите» и угрожала людям сокращением. При этом приближенным было сказано, что премии как назначались, так и будут выплачиваться, например, бухгалтеру и отделу имущества. Также она заявила, что приближенным они будут выплачиваться в одном размере, а она будет получать их в трехкратном», - заявила Наталья Лепаловская. С ее слов, все эти заявления Ульяна Михайлова делала публично и открыто, в случае необходимости она готова предъявить доказательства.

«Она разделяет коллектив на коммерческую деятельность и на уставную. Все коммерческие отделы будут получать доплаты, а мы — уставники нет, потому, что якобы только тратим денежные средства, а не зарабатываем. Получается, что уставная деятельность и социально-трудовые отношения у нас некоммерческие», - рассказала главный правовой инспектор инспекции труда облсовпрофа.

«Конечно, это несправедливо. Я столько раз к ней лично обращалась и писала служебные записки по поводу индексации и повышения зарплат людям. Она всегда говорила, что повышать ничего не будет, а Трудового кодекса для нее не существует», - заявила Наталья Лепаловская.

Она подтвердила информацию о существовании двух положений, которые не согласованы с коллегиальным органом. «По ним Ульяна Михайлова сама издавала распоряжения и выписывала все, что хотела», - заключила Наталья Лепаловская.