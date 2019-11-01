Общество

В Псковской области планируется создать региональное отделение Российского исторического общества

В Псковской области на базе регионального Государственного архива планируется создать отделение Российского исторического общества. 8 ноября пройдет учредительное заседание, в ходе которого будет обсуждаться состав Совета регионального отделения РИО, кандидатура на пост его председателя из числа членов инициативной группы, а также план работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в состав инициативной группы по созданию отделения вошли: председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева, заместитель генерального директора - директор Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» - структурного подразделения Псково-Изборский объединенный музей-заповедник Наталия Дубровская, директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев, заведующий кафедрой отечественной истории исторического факультета ПсковГУ Наталья Никитина, начальник отдела контроля за соблюдением законодательства об архивном деле комитета юстиции Псковской области Валерия Волкова, заместитель директора по основной деятельности Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, начальник отделения страхового фонда и аудиовизуальных документов Государственного архива Псковской области Татьяна Соколова, ведущий юрисконсульт Государственного архива Псковской области Анна Аникиева, начальник организационно-методического отдела Псковского городского молодежного центра Лариса Егорова.

Ранее инициативная группа направила обращение о создании регионального отделения РИО в адрес председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Ожидается, что 8 ноября в качестве почетного гостя в заседании примет участие член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Открытие регионального отделения будет способствовать развитию исследовательской деятельности на территории Псковской области, направленной на изучение и осмысление исторических процессов, популяризацию исторических знаний и культурно-просветительской деятельности», - подчеркнул директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны. Согласно Уставу, целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

Фонд «История Отечества» - некоммерческая организация, созданная по указу президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.