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Сергей Вострецов: Металлургия — это одна из ключевых отраслей, которая  составляет фундамент экономической мощи нашей страны

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Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поздравил работников металлургической отросли с профессиональным праздников. Слова благодарности и поздравления он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Металлургия — это одна из ключевых отраслей, которая составляет фундамент экономической мощи нашей страны. Именно ваш ежедневный самоотверженный труд, профессионализм и мастерство обеспечивают надёжную основу для развития промышленности, строительства, транспорта, энергетики и оборонного комплекса России. Вы плавите не просто металл — вы куёте будущее нашей Родины, создаёте прочную основу для её технологического суверенитета и благополучия  миллионов людей. Сегодня мы особенно отмечаем вклад каждого из вас: рабочих доменных и мартеновских цехов, сталеваров и прокатчиков, инженеров и конструкторов, металлургов-новаторов и ветеранов отрасли. Ваши руки и знания помогают преодолевать любые вызовы, внедрять современные технологии, повышать экологичность производства и достигать новых рекордов. Благодаря вам российский металл остаётся символом надёжности и высокого качества во всём мире», - написал Сергей Вострецов. 
 
Он также отметил, что Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ всегда было и остаётся рядом с работниками металлургической отросли.

«Мы последовательно отстаиваем ваши трудовые права,  добиваемся достойной заработной платы, безопасных условий труда и социальной защищённости. Здоровье и благополучие работников металлургической отрасли — наш главный приоритет. Мы продолжим работу по заключению новых отраслевых  соглашений, развитию социального партнёрства и поддержке молодых специалистов, которые приходят в профессию. В эти праздничные дни я особенно тепло вспоминаю своего отца — шахтёра, который добывал золото. Добрым словом хочу помянуть всех тружеников горняцкого и металлургического дела, чей нелёгкий труд лёг в основу нынешних достижений отрасли. Отец с матерью подняли нас, пятерых детей, и именно их пример стойкости, трудолюбия и ответственности всегда служит мне ориентиром в работе», - рассказал Сергей Вострецов.

Напомним, что сегодня, 19 июля, в России отмечается День металлурга. 

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