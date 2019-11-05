Общество

Отвратительное качество уборки специалисты называют главной причиной образования луж в Пскове

В муниципальном казенном учреждении «Специализированная служба» сообщили, как проходит избавление Пскова от луж. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор учреждения Сергей Федоров, в течение 3 дней, с 3 по 5 ноября, в городе выпала практически трехмесячная норма осадков.

«Считается, что месячная норма осадков у нас - 17 миллиметров, а в день выпадало - 14. Несложно посчитать. И из-за отвратительного качества уборки дорог такие осадки не убрать! - отметил Сергей Федоров. - Грязь, песок, опавшая листва забиваются в дождеприемниках, сети ливневой канализации. Особенно там, где обочина не отделена от дороги бортовым камнем. И мы давно поднимаем проблему. В управлении городского хозяйства знают о наших проблемах - получали фотофиксацию, как наши сотрудники чистят колодцы».

Также руководитель службы добавил, что в избавлении территории муниципалитета от луж участвует весь штат и технический состав учреждения, около 17 сотрудников и 6 единиц техники: 2 илососа, 2 вакуумные цистерны откачки и 2 канавопромывочные машины.

«К тому же, когда мы выкачаем воду, мы не можем "пробить" систему слива воды. Это комплекс мероприятий, производимый илососом и промывочной машиной высокого давления», - разъяснил Сергей Федоров.

Кроме того, руководитель учреждения сообщил, что, несмотря на сложности и проведенную работу, впереди еще много участков псковских улиц, где нужно убрать лужи.

«Работам! Вчера - 5 ноября - в ручном режиме не допустили отключения света: воду у подстанции откачивали помпами. Уже удалось локализовать и частично ликвидировать проблемные места на улице Инженерной, где "встал" центральный коллектор, который тоже уже "пробили". Там вода уже ушла», - подчеркнул Сергей Федоров.

Помимо улицы Инженерной, руководитель службы отметил в качестве проблемных улиц Звездную и Войсковую: «На Звездной - коллектор маленького диаметра, старой прокладки. А Войсковая, где вообще ливневки нет, - самая страшная наша беда».

Директор учреждения также отметил, что иногда специализированной службе приходят на помощь МП Пскова «Горводоканал» и сотрудники МЧС, и добавил, что «бороться» с лужами получилось бы эффективнее, если бы удалось обновить технику и расширить штат.

«Средний возраст наших машин - лет 20. И чтобы нормально работать - нужно около года приводить технику в порядок», - заключил Сергей Федоров.