Общество

Псковская область: регион на таблетках

Не до жиру - быть бы живу. Эта поговорка все чаще вспоминается в связи с ситуацией, сложившейся в российском здравоохранении. Отсутствие врачей-специалистов, бесконечные очереди на операции, низкие зарплаты медперсонала - все это, несмотря на попытки скрасить ситуацию косметическими ремонтами в поликлиниках и точечными мерами поддержки, усиливает кризис в отрасли. Проще говоря, дождаться квалифицированной медпомощи россиянам с каждым днем все сложнее.

Яркий тому пример - ситуация с льготным обеспечением лекарствами, сложившаяся в регионах. Выступая перед депутатами Псковского областного Собрания с отчетом за 2018 год, губернатор Псковской области Михаил Ведерников признал, что это - самый сложный и нерешенный вопрос в здравоохранении региона. Судя по тому, что говорят псковские депутаты, медики и фармацевты, свет в конце тоннеля, по которому идут миллиарды бюджетных денег, забрезжит нескоро. Если вообще забрезжит.

Снежный ком льгот

Треть населения Псковской области - это лица старшего возраста, нуждающиеся в льготных лекарствах. Большая часть из них - это так называемые федеральные льготники: средства на обеспечение их медикаментами, заложены в бюджете страны (постановление правительства №890). Руководитель ГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Псковской области» Татьяна Кузьмина на одной из пресс-конференций озвучивала цифры: в год на одного льготника выделяется 13 тыс. 395 рублей, но по факту некоторые пациенты выбирают лекарств на 23 тысячи рублей на человека. Недостающие средства приходится доплачивать из областного бюджета. При этом федеральные льготники имеют право на так называемую монетизацию льгот, отказываясь от лекарств в пользу ежемесячных денежных выплат (порядка 1000 рублей).

Кроме федеральных льгот есть и региональные: в 2018 году на их обеспечение из бюджета Псковской области было выделено около 700 млн рублей. В действительности даже такой солидной суммы недостаточно. Об этом заявляла заместитель губернатора Татьяна Баринова на общественных слушаниях по бюджету в ноябре прошлого года. Из года в год нагрузка на область растет из-за того, что федеральные льготники отказываются от льгот, выбирая деньги, но продолжают пользоваться своим правом обеспечиваться лекарствами за счет региона. Кроме того, федеральный центр оставляет за собой право менять условия игры, вследствие чего областные бюджеты также несут колоссальные убытки: так было несколько лет назад, когда на регионы «скинули» орфанников - людей с редкими заболеваниями (например, муковисцидоз, гемофилия и т.д.). На обеспечение их льготными лекарствами идут миллионы. Проблему долгое время не могли решить - помогло лишь вмешательство в ситуацию Владимира Путина.

Вроде вздохнули с облегчением, теперь бы и вопрос дублирования льгот проработать, внеся изменения в нормативные документы. Однако законодательная машина на этом месте упорно пробуксовывает - есть даже ощущение, что это в ее интересах.

Виктор Антонов

И. п. председателя Псковского областного Собрания депутатов, главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прямо заявлял о том, что постановление №890 очень устарело и в части перечня препаратов, и в части исторических реалий (в частности, там упоминаются льготники - участники Гражданской войны).

«Хотелось бы очень, чтобы федеральные власти отменили это постановление и приняли новое, - говорит псковский депутат. - Заведомо оно было написано так, чтобы выполнить его было невозможно. Это и создало неразбериху. Необходимо делать новое постановление и увязывать его с сегодняшним днем».

С ним согласна депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. По ее словам, в региональном парламенте создана специальная группа в составе комитета по труду и социальной политике, которая занимается данной проблемой.

Ирина Богачева

На недавнее заседание группы были приглашены специалисты областного комитета по здравоохранению, Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств, по результатам встречи в адрес правительства было направлено письмо с предложениями об изменении системы льготного лекарственного обеспечения.

«Мы не открыли никакой Америки, - рассказывает Ирина Богачева. - Все понимают, что приказы, которые действуют на сегодняшний день, - взаимоисключающие. Ни один региональный бюджет такой нагрузки не выдерживает. Поэтому мы в очередной раз - не в первый и, я думаю, не в последний, обратились к законодателям федерального уровня для того, чтобы были внесены поправки в те законы и нормативные документы, которые действуют на сегодняшний день. Они как раз и провоцируют проблемы, существующие в льготном лекарственном обеспечении. Это серьезная тема, очень дорогостоящая для региона».

Кардинально решить проблему мог бы и пересмотр самой системы деления льготников на федеральных и региональных. «Какая разница, где проживает гражданин Российской Федерации? - задает вопрос Виктор Антонов. - Самым главным критерием для обеспечения льготными препаратами должен быть, прежде всего, диагноз. Я думаю, это справедливо даже с точки зрения логики».

В серебре

Несмотря на многочисленные обращения со стороны региональных депутатов (причем не только псковских), законодательная машина катит пока по инерции, провоцируя все новые и новые проблемы: то мост отвалится, то коробка передач барахлит, то в аптечке лекарств недостает. Последнее, кстати, не метафора.

«Миш, давай бегом в аптеку! Позвонили оттуда, сказали, что симбикорт могут дать!» - звонит мужу счастливая подруга: несколько месяцев им приходилось приобретать лекарство для сына-астматика за свои деньги. Сейчас у них есть возможность запастись впрок средством, необходимым для здоровья мальчика (попробуй еще получи эти рецепты: каждый месяц для этого нужно пройти в поликлинике все круги ада). Жалобы на отсутствие необходимых медикаментов - одна из самых распространенных на портале ведерников.рф. В последний месяц их количество сократилось, но судя по прошлому опыту региона, это, скорее, временное затишье.

Как сообщила Ирина Богачева, на сегодняшний день в регионе отсрочка по предоставлению льготных лекарств составляет две недели.

«Деньги из областного бюджета были добавлены, закуп произведен, - пояснила она. - Такой критической очереди, какая была в начале прошлого года, нет. Но чего это стоило бюджету! Полмиллиарда рублей, даже больше!»

Собственно, именно перебои с поставками лекарств и опасение за собственное здоровье, а не желание «подзаработать» зачастую становятся решающим фактором при переходе федеральных льготников на монетизацию. Зачем ждать мифических лекарств, когда реальные деньги - это ощутимый шанс приобрести жизненно необходимые медикаменты в коммерческой аптеке?

Как объясняет депутат Псковского областного Собрания, врач Скорой помощи Артур Гайдук, корень проблемы - в системе тендерных закупок. Цены, по которым должны приобретать лекарства, устанавливаются законодательно и чаще всего не соответствуют моменту закупки из-за роста инфляции. На них не заявляется ни один поставщик.

Артур Гайдук

В частности, по данным РБК, в России с начала 2019 года осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства. Чаще всего срывались аукционы на инсулин, физраствор и вакцины против бешенства. В относительном выражении больше всего тендеров не состоялось в Саратовской области - 48,4% (или 2806 из 5798). У Псковской области - почетное «серебро» на пару с Дагестаном: сорвано 45% аукционов (статистика за 1-е полугодие 2019 года).

По мнению Артура Гайдука, проблема нехватки льготных лекарств вряд ли будет решена без пересмотра законодательства о госзакупках.

«Я думаю, от системы тендеров нужно точно отказываться, - считает депутат. - У нас она принесла массу вреда во всех отраслях! Получилось так: вместо того, чтобы государство могло купить за два рубля то, что продается за три рубля, покупает по пять. К тому же эта цена еще и узаконивается. Либо занижаются цены, отпугивающие закупщиков, и в результате государство не покупает ничего».

Риски копипаста

Еще одна важная причина, по которой федеральные льготники выбирают монетизацию и «подсаживаются» на региональный бюджет, - опасения относительно качества бесплатных лекарств. Логика проста: если дешево и «наше» (импортозамещение пока никто не отменял) - значит, плохо, лучше взять деньги и купить «йихнее». За примерами далеко ходить не надо: выдали вашей соседке вместо но-шпы дротаверин, бабушка после инфаркта пила плавикс, а затем перешла на клопидогрель: как говорится, почувствуйте разницу. На самом деле проблема эта не так проста, как может показаться.

Во-первых, как рассказала нам терапевт одной из псковских поликлиник, пациент может обратиться с заявлением на имя главврача с просьбой рассмотреть вопрос о возврате к прежней стратегии лечения. В этом случае будет собран консилиум. Чаще всего медики, изучив все обстоятельства, идут навстречу таким просьбам.

Во-вторых, не так страшен дженерик, как его производители.

Врач Артур Гайдук уверяет: дженерики - абсолютно нормальные препараты.

Выпустила немецкая фармацевтическая компания Bayer аспирин 115 лет назад и запатентовала его. Как только срок патента истек, этот же аспирин начали выпускать сотни других фирм, не меняя активные ингредиенты и форму выпуска. Таких дженериков на аптечном рынке в наши дни - вагон и маленькая тележка. Даже известная всем салициловая кислота - дженерик.

Весь вопрос в том, насколько ответственно работает компания-производитель. Способов подделки лекарств - масса, самый элементарный - выпустить под видом спасительных таблеток обычный мел. Мошенники нарушают технологию производства, экономят на дозах полезного вещества, заменяют компоненты более дешевыми и опасными ингредиентами.

По данным https://journal.tinkoff.ru/poroshok-uhodi/

Опасность представляет и неравномерное распределение активного вещества по таблетке: допустим, принимает сердечник бисопролол по полтаблетки, в один день принял вместо 5 миллиграммов ноль, а на следующий день вместо пяти - десять миллиграммов. Лекарство не действует, у больного возникает синдром отмены. К слову, если на таблетке нет риски (разделительной полосочки), ее делить нельзя ни в коем случае - принимать только целиком.

«К российским производителям, при всем желании поддерживать свое, у меня как у врача доверия мало, - делится своим мнением Артур Гайдук. - Я многократно сталкивался с тем, что отечественные препараты просто не работают. Хотя, возможно, это просто подвал, а не российское производство. У нас подделок огромное количество идет».

Как отмечают эксперты, после ужесточения ответственности за выпуск некачественных медикаментов ситуация улучшилась: в 2017 году на российском фармацевтическом рынке Росздравнадзор нашел всего 3,8 млн упаковок некачественных лекарственных средств (в 2016-м их было 7,2 млн) - это около 1% от всего рынка. Другие ведомства называют более шокирующие цифры, например, Торгово-промышленная палата РФ озвучивает долю подделок в размере 60%.

Как бы то ни было, псковичи часто жалуются врачам на «пустышки». Вот как описывает ситуацию Артур Гайдук: «Мне пациенты говорят: я все принимал как всегда, но неделю уже держится давление, не снижается. И тогда я спрашиваю: а вы неделю назад не открывали новую коробочку, купленную в аптеке? Да, открывал. Значит, вы, скорее всего, купили подделку».

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать дальнейшее ужесточение контроля за продавцами и производителями лекарственных препаратов. «Нужно вводить очень серьезную ответственность за подделку медикаментов, - считает Артур Гайдук. - Есть страны, где за подобные преступления приговариваются к смертной казни, то есть фактически подделка приравнивается к убийству. Это ведь так и есть! Некачественные и фальсифицированные лекарства многих людей приводят к смерти».

Беда не в льготниках, выбирающих деньги, не в дженериках и даже не в «жадных до денег» плохишах-поставщиках. Все эксперты, опрошенные нами, сходятся в едином мнении: проблемы, связанные с обеспечением льготными лекарствами псковичей и жителей области, носят системный характер и могут быть решены исключительно на федеральном уровне. А пока - штурмуем строчки рейтингов по показателям смертности населения, дорогие земляки! Здоровья нам всем!

Елена Никитина