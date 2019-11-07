Общество

Ксении Велицян планируют продлить срок исполнения обязанностей директора «Псковского бизнес-инкубатора»

На официальном сайте города Пскова опубликованы несколько проектов решений Псковской городской Думы, касающихся кадровых вопросов.

В частности, Ксении Велицян планируется продлить срок исполнения обязанностей директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор». Алексею Малову планируют продлить срок исполнения обязанностей директора МП г. Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Также на сайте опубликованы проекты решения о согласовании продления срока исполнения обязанностей директора МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» Наталье; о согласовании кандидатуры Светланы Скобелевой для назначения на должность заведующего МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №19».

Кроме того, планируется продлить срок исполнения обязанностей директора средней школы №13 Елене Кочневой и директора Центра образования «Подросток» Сергею Макарову.

Добавим, эти кадровые вопросы планируется рассмотреть на ближайшей сессии гордумы.