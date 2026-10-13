Псковские курсанты стали призерами международного фестиваля «Созвездие первых»

Представители Псковского филиала университета ФСИН России завоевали призовые места в научных и интеллектуальных состязаниях первого международного фестиваля науки, спорта и творчества курсантов ведомственных образовательных организаций «Созвездие первых», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН России

Фестиваль «Созвездие первых» проходил на базе университета ФСИН России. В нем приняли участие представители 17 образовательных организаций силовых ведомств из семи регионов России и двух государств-партнеров Республики Беларусь и Казахстана.

По итогам научных состязаний курсанты Псковского филиала стали призерами нескольких тематических секций, представив результаты исследований в области права, оперативно-розыскной деятельности, обеспечения безопасности и профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Виталий Соколов занял второе место в секции «Правовое регулирование деятельности подразделений пенитенциарной системы: пробелы и коллизии» с докладом «Отдельные аспекты предупреждения поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения». Научным руководителем выступил старший преподаватель кафедры организации режима Максим Богданов.

Кроме того, курсант занял третье место в секции «Теория оперативно-розыскной деятельности: история, современность и перспективы», представив работу «Теория оперативно-розыскной деятельности, становление, состояние и тенденции развития». Научным руководителем выступил начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, кандидат юридических наук Ватан Асадов.

Еще одно третье место Виталий Соколов завоевал на заседании представителей студенческих научных обществ «Организация научной деятельности обучающихся ведомственных образовательных организаций: опыт, проблемы, перспективы». Его исследование «Научно-исследовательская деятельность курсантов как фактор престижа ведомственного вуза» было подготовлено под руководством начальника кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидата исторических наук Натальи Патраш.

Алина Бодухина стала второй в секции «Безопасность превыше всего: основы обеспечения пожарной безопасности». Она представила работу «Влияние психологического состояния осужденных на безопасность при пожаре (паника, дезорганизация) и способы управления эвакуацией». В качестве научного руководителя работы выступил старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Кучмук.

Также Алина Бодухина стала призером секции «Теоретико-правовые науки перед вызовом времени» с исследованием «Правовая культура курсанта ведомственного вуза в условиях современной уголовно-исполнительной политики» и заседания студенческих научных обществ с работой «Роль научных кружков в формировании профессиональных компетенций будущих юристов», которые также были подготовлены под руководством Натальи Патраш.

Мария Злодеева заняла второе в рамках заседания студенческих научных обществ с работой «Социальное проектирование как источник научно-исследовательской деятельности». Евгения Ромашова стала третьей в этом же направлении, представив исследование «Опыт работы научного кружка «Государство и право» Псковского филиала Университета ФСИН России». Научным руководителем курсанток стал старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.

Патриция Демина заняла третье место в секции «Современные подходы к организации физической и огневой подготовки сотрудников силовых ведомств: от теории к практике». Ее работа «Легкая атлетика как средство профессионально-прикладной физической подготовки будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы», подготовленная под руководством Василия Кучмука, посвящена использованию легкоатлетических упражнений в подготовке будущих сотрудников УИС.

Снежана Прыходько стала третьей в секции «Воспитание профессиональной нравственной культуры сотрудников правоохранительных органов: взгляд молодых ученых». Она представила исследование «Моральная травма сотрудника УИС: философско-психологические аспекты и пути преодоления». Научный руководитель — профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрий Егоров.

Мария Вагнер заняла третье место в секции «Безопасность превыше всего: основы обеспечения пожарной безопасности» с работой «Пожарно-тактическая подготовка сотрудников УИС как фактор минимизации рисков чрезвычайных ситуаций». Научный руководитель — Василий Кучмук.

Курсант Варвара Игнатьева, которая приняла участие в конференции в дистанционном формате, заняла третье место в секции «Пенитенциарная безопасность — гарантия устойчивости российского общества и государства». Научным руководителем работы стал старший преподаватель кафедры организации режима Антон Орлов.

В пресс-службе учебного заведения также отметили, что команда Псковского филиала «Шестое чувство» под руководством капитана Виталия Соколова приняла участие в ряде интеллектуальных мероприятий, где заняла первое место в «Интеллектуальной дуэли», второе — в межвузовской интеллектуальной игре-викторине «Знатоки режима» и третье — в «Интеллектуальной викторине». Кроме того, участники выступили в состязаниях «Зона интеллекта» и «Следствие ведут лингвисты», а также приняли участие в конкурсе физической подготовки «Сила ведомств!».

Модератором интеллектуальных игр выступил старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Роман Пушилин.