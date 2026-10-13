Уволенные ветераны боевых действий из Псковской области теперь быстрее смогут получать набор социальных услуг

Уволенные ветераны боевых действий из Псковской области смогут в ускоренном порядке получать наборы социальных услуг благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу в 2026 году, которые касаются сроков подачи заявления о форме получения набора социальных услуг (НСУ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Теперь, согласно обновлённому порядку, обратиться с таким заявлением в региональное отделение СФР ветераны боевых действий могут в течение трёх месяцев с даты увольнения со службы, либо с даты установления инвалидности, если она получена в течение 12 месяцев после увольнения.

Если подать заявление в указанный период, набор услуг будет назначен со следующего месяца. Например, при подаче заявления в октябре гражданин сможет воспользоваться льготами уже с ноября.

«Необходимость внесения в закон поправок обусловлена тем, что по действующему закону НСУ ветеранам боевых действий по умолчанию предоставляется в виде денежной компенсации. Для получения натуральных льгот им требуется подать заявление — они начинают действовать только с 1 января следующего года. Новый подход значительно сокращает срок ожидания и позволяет быстрее предоставлять положенные льготы сразу после завершения службы», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Однако если гражданин обратится с заявлением по истечении трёх месяцев с даты увольнения или установления инвалидности, будут действовать общие правила: заявление подаётся до 1 октября, а набор предоставляется с 1 января следующего года.

Также в региональном отделении Социального фонда отметили, что ускоренный переход доступен только ветеранам боевых действий с инвалидностью. Это право есть и у военнослужащих, участвующих в СВО в составе добровольческих формирований и имеющих такой статус.

Подать заявление с отметкой об увольнении можно через портал «Госуслуги», либо лично обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области или многофункциональный центр.

В отделении Социального фонда России по Псковской области напомнили, что перечень социальных услуг включает лекарства и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путёвку в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-0001 (звонок бесплатный, круглосуточно).