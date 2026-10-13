 
Общество

«Кузница»: Где уместны МАФы?

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Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Как развивать город так, чтобы и горожанам в нем было хорошо и комфортно, и туристам было на что посмотреть? Похоже, это вечный для Пскова вопрос. Богатством истории, сравнимой с Псковом, может похвастаться далеко не каждый город: архитектура оборонного, культового, гражданского зодчества, всевозможные памятники, музеи, прекрасный ландшафт. Но одной историей сыт не будешь, да и ее нужно достойно содержать и реставрировать. Современное развитие городской среды обязательно должно идти в ному с историей, дополнять ее, грамотно выделять. А что в современных кварталах – есть ли у нас достойная среда: парки, скверы, малые архитектурные формы? Есть за что зацепиться глазу? Или мы все норовим сделать в центре – на самом видом месте? И получается по принципу экстравагантной женщины: «Я надену всё лучшее сразу». Хотя, почему нет: можно и всё лучшее, лишь бы оно гармонировало. А получается ли так в Пскове? Не всегда.

У нас опять бурлит общественность. Повод – инсталляция «Россия начинается здесь» на круге на Октябрьской площади и «Стрекоза» в центре кругового перекрестка на площади Героев-десантников. Вопросы разные: зачем инсталляции в центре движения транспорта? Кто их утвердил? Насколько они отвлекают или привлекают внимание? Почему именно тут – в центре города, а не в спальном районе или другом круговом перекрестке, которых в городе много? Эти и другие вопросы обсудим с архитектором, членом Союза архитекторов России Владимиром Шуляковским.

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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